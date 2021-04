Qui est le caméléon du chanteur masqué? Voici nos meilleures suppositions

La meilleure estimation?

Chameleon est un mec de grande taille, c’est sûr, mais je ne pense pas qu’il soit un baller comme Dwyane Wade. Non, à la place, je pense que c’est le rappeur Wiz Khalifa, de taille considérable. Le rappeur est un 6’4 respectable, et comme tout le monde pourrait s’y attendre, il pourrait passer à travers certaines des chansons de rap les plus populaires d’aujourd’hui sans trop de problèmes. De plus, la présence sur scène montre les mouvements d’un gars qui connaît son chemin à travers une scène.