Qui est le célèbre ex-petit ami d’Aleyda Ortiz ?

. Aleyda Ortiz et Gabriel Valenzuela sortaient ensemble en 2015.

Aleyda Ortiz, lauréate de Nuestra Belleza Latina 2014, est mariée au conseiller financier Ricardo Casanova depuis 2019. Avant de rencontrer son mari actuel, la reine de beauté a eu une cour avec l’acteur colombien Gabriel Valenzuela.

Ortiz et Valenzuela se sont rencontrés lors des enregistrements de la huitième saison de Nuestra Belleza Latina en 2014. À cette occasion, le célèbre interprète accompagnait le Portoricain dans un défi d’acteur du concours télévisé.

L’histoire d’amour d’Aleyda Ortiz et Gabriel Valenzuela s’est officialisée des mois après l’alchimie indiscutable qu’ils ont transmise au public hispanophone à travers les caméras de l’émission de téléréalité Univision.

Aleyda et Joséphine, deux beautés à ne pas confondre Avec l’aide de Gabriel Valenzuela, les filles ont donné le meilleur d’elles-mêmes en jouant dans “Au diable avec les beautés”. Nuestra Belleza Latina : la recherche de la plus belle Latina d’Amérique. Présenté par : Chiquinquira Delgado, Pedro Moreno et Alejandra Espinoza Juges : Osmel Sousa, Lupita Jones et Jencarlos Canela ABONNEZ-VOUS ! : bit.ly/NBLSubscribe Suivez-nous sur Facebook :… 2014-05-12T01 : 33 : 45Z



Voici ce que vous devez savoir sur la romance d’Aleyda Ortiz et Gabriel Valenzuela :

Le couple a annoncé sa parade nuptiale dans une émission de télévision

Gabriel Valenzuela demande à Alyeda Ortiz d’être sa petite amie – Nights With Platanito Ep. 256Gabriel Valenzuela demande à Alyeda Ortiz d’être sa petite amie – Nights With Platanito Ep. 2562015-01-28T00 : 53 : 36Z

En janvier 2015, Gabriel Valenzuela et Aleyda Ortiz étaient les invités spéciaux lors d’une diffusion de l’émission « Noches con Platanito » sur la chaîne de télévision Estrella TV. Au cours de l’interview, Valenzuela a demandé à Ortiz d’être sa petite amie.

À ce moment-là, Nuestra Belleza Latina 2014 a été agréablement surprise et a accepté la proposition de la star de la telenovela qui a fait partie de grandes productions dramatiques sur Telemundo et Univision.

Gabriel Valenzuela et Aleyda Ortiz ont crié leur amour sur les toits

Quelques mois après avoir commencé leur histoire d’amour, Gabriel Valenzuela et Aleyda Ortiz se sont dédiés des mots d’amour sur les pages du magazine TV y Novelas.

« C’est une femme à admirer. Elle a poussé des milliers de jeunes à la suivre, non seulement parce qu’elle est une belle femme, mais parce qu’elle est une femme avec un but. C’est une fille qui a beaucoup à offrir à ce monde », a déclaré Valenzuela en faisant référence à Ortiz dans une interview pour la publication américaine en mars 2015.

De son côté, la présentatrice de télévision et mannequin s’est déclarée très heureuse de son histoire d’amour avec l’acteur colombien : “Je profite de l’amour et de la meilleure scène de toute relation avec Gabriel, qui en plus d’être un homme très beau, en plus là est une partie très spirituelle de cela. J’ai trouvé quelqu’un qui me comprend ».

Les stars surprises par la nouvelle de leur séparation

En septembre 2015, le magazine TV y Novelas a confirmé que l’histoire d’amour de Gabriel Valenzuela et Aleyda Ortiz avait pris fin après huit mois passés ensemble.

S’il est vrai que le couple n’a jamais révélé les raisons de leur rupture amoureuse, Ortiz a avoué au journal El Nuevo Día que faire face à la séparation l’a aidée à se connaître.

« J’ai compris quel genre de femme je suis. Ce fut une belle étape dans laquelle j’ai grandi en tant que personne, j’ai mûri l’idée de ce que sont les relations humaines, de ce qu’est l’amour. Vous avez la référence de l’amour pour ce que vous entendez, pour ce que vous voyez dans les films ou lisez dans les poèmes, mais ce n’est que lorsque vous l’expérimentez que vous le comprenez. Je suis une femme qui croit en l’amour dans les relations, je ne dois pas jouer à des jeux, et je sais que ce que je veux finalement, c’est fonder une famille », a déclaré l’interprète portoricain dans l’interview.

Gabriel Valenzuela est un visage bien connu dans les mélodrames

Né en Colombie en 1981, Gabriel Valenzuela est un acteur de renom qui a participé à plus d’une vingtaine de feuilletons sur des chaînes de télévision telles que Univision, Telemundo et RCN.

Valenzuela s’est éloigné de l’industrie du théâtre depuis qu’il a mis fin à sa participation à la série Telemundo “Milagros de Navidad” en 2017. Actuellement, la star colombienne est agent immobilier dans la ville de Miami en Floride.

L’interprète de 40 ans était marié à l’actrice et présentatrice de télévision Aylín Mujica. Le couple est les parents d’une fille commune.