Qui est le chef Ben et où est-il maintenant? ⋆ 10z viral

Bien sûr, la dernière série de Below Deck est pleine de drames, mais elle n’a rien sur la première série, diffusée pour la première fois en 2013 et maintenant sur Netflix.

Vous vous souvenez quand un hypnotiseur a essayé et échoué de déstresser Adrienne tendue après avoir continué à susciter du bœuf avec d’autres membres de l’équipage? Qu’en est-il quand le CJ absolument branlé fait des ravages en refusant de porter sa chemise parce qu’il fait « trop ​​chaud ». Et qui pourrait oublier quand le photographe international et diplômé de Man Met Johnny Eyelash et son entourage ont été retrouvés avec du coca et contraints de rentrer au port?

Pourtant, malgré toute cette folie, un homme transperce la connerie avec les pointes dures comme le roc de son couvercle trop gélifié. Je parle bien sûr du chef Ben Robinson. Mais qui est l’homme derrière la poêle et où est-il maintenant?

Ben a une valeur nette de 2,5 millions de dollars

Grâce à ses entreprises entrepreneuriales post-Under Deck, Ben a une valeur nette de 2,5 millions de dollars.

Un rapide coup d’œil sur Instagram montre qu’il vit vraiment la grande vie, se mélangeant avec des célébrités comme Seth Rogan. Dans une vidéo, prise l’année dernière, il souffle sur un cigare et sirote du vin rouge en disant: «Avoir 40 ans, ce n’est pas si mal, vieux sport.»

Le père de Ben est un écrivain à succès

Ben n’est pas timide quand il s’agit de discuter de son enfance privilégiée. Il a grandi dans la campagne anglaise où il vivait dans un domaine de chasse et avait l’habitude de se nourrir régulièrement de faisans et de lapins.

Son père est l’auteur à succès Patrick Robinson, qui écrit des histoires sur la marine et des livres de non-fiction sur les chevaux pur-sang. Patrick a été le gagnant du William Hill Sports Book of the year pour «True Blue: The Oxford Boat Race Mutiny», qu’il a co-écrit avec Dan Topolski.

Avec la mère américaine de Ben, Patrick a déménagé aux États-Unis et a envoyé Ben au pensionnat britannique Bradfield College. Ben a passé ses étés aux États-Unis à Cape Cod, où il s’est passionné pour la pêche.

Le chef de Under Deck faisait du sport avec Wills et Harry

Ben prétend même qu’il a frôlé la royauté. Dans un moment d’émotion sur le pont inférieur au cours duquel Ben suggère qu’il est injustement traité pour son éducation chic, il a déclaré: «J’avais l’habitude de faire du sport avec le prince William et Harry. C’était juste un ultra privilège.

Après avoir vu l’épisode, un fan s’est rendu sur Twitter pour le rincer, en disant: «Vous avez traîné avec le prince William et Harry, et vous l’avez fait vous-même? C’était beaucoup à tenir pendant toutes ces années sur TV Love.

Il a répondu: « Oui. »

Sa mère lui a appris à cuisiner

Ben voulait faire quelque chose de sa vie et a poursuivi sa passion pour la cuisine qui a d’abord été enflammée par sa mère. Le chef du sous-pont a déclaré à Cape Cod Life Publications: «J’avais une relation incroyable avec ma mère, et elle m’a appris à cuisiner. Je connaissais toutes les sauces de ma mère – sauce, béchamel et vinaigrette – à l’âge de cinq ans et demi.

Il s’est entraîné avec Heston Blumenthal

Après l’école, il s’est mis en apprentissage au restaurant trois étoiles Michelin de Heston Blumenthal, The Fat Duck. Il a ensuite travaillé pour des grands chefs italiens à Florence avant de devenir chef cuisinier sur Athena, qui était à l’époque le plus grand voilier du monde.

En 2008, Ben envisageait de quitter le yachting, mais après quelques verres, il a répondu à une annonce pour un emploi sur Under Deck. «Je leur ai écrit cet e-mail plutôt drôle, et le reste appartient à l’histoire.» Dit Ben.

Depuis lors, il a participé à quatre saisons de Below Deck en tant que chef exécutif. Il dirige également une entreprise de restauration prospère et est maintenant un coach de santé certifié spécialisé dans des conditions telles que le cancer et la toxicomanie.

Ben a un compte Cameo qui vous coûtera près de 300 £

Malgré l’énorme richesse de Ben et sa nouvelle renommée, il a encore du temps pour ses fans et a même un compte Cameo.

Cela coûte 299,99 £ pour un message vidéo de Ben, ou seulement 2,99 £ pour le privilège de lui envoyer un DM (il n’y a aucune garantie qu’il répondra).

Dans une vidéo, il souhaite un joyeux anniversaire à quelqu’un qui s’appelle Elisa, ajoutant: «Ta maman me dit que tu es belle et disponible. C’est une combinaison incroyable. Moi aussi, bébé!

Depuis que ce camée a été produit, beaucoup de choses ont changé dans la vie amoureuse du chef Ben.

Ben est pris!

Après avoir été célibataire la majeure partie de son temps sur Below Deck, Ben est tombé amoureux d’Emily Warburton-Adams alors qu’il travaillait sur la quatrième série. «Emily a une énergie incroyable. J’apprécie sa compagnie anglaise. Ben a dit, donnant une interview dans le cadre de l’émission.

Ils ont vécu ensemble pendant un an après cela, mais plus tard se sont séparés et se sont séparés en raison de leur emploi du temps international chargé.Bien que les deux soient toujours amis, Ben a depuis trouvé un nouvel amant à Kiara Cabral.

On ne sait pas ce que fait Cabral, mais son Instagram indique qu’elle aime les frites à la mode et a un chien appelé Moofy.

Ben aime le chien. Il cuisine également les frites.

