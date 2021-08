Qui est le « CHÈVRE » de la NBA ? Pour Twitter, ni Jordan ni LeBron

L’acronyme GOAT, « le plus grand de tous les temps » en anglais et « le meilleur de tous les temps » en espagnol, est souvent associé au monde du sport pour désigner le joueur le plus remarquable de chacun d’entre eux. Le terme, largement utilisé dans le monde anglo-saxon et chaque jour plus étendu aux européens pour parler non seulement de sport mais d’autres spectres de la culture, a une importance particulière en NBA, où de nombreux joueurs sont désignés avec cette distinction.

Dans la redoute de Twitter, cette association est généralement courante. Online Gambling a réalisé une étude pour mesurer quels joueurs obtiennent le surnom de GOAT plus de fois dans la NBA, avec des résultats quelque peu surprenants. Les plus proches qu’ils semblent être sont Michael Jordan et LeBron James, mais aucun d’eux n’occupe le cœur des fans selon cette analyse.

Bill Russell il est, avec 5,4% d’interactions, le plus cité. James, 2e, dépasse Jordan, 3e. Derrière se trouvent Kareem Abdul Jabbar et Kobe Bryant fermer le top-5.

L’échantillon qui a été prélevé pour cela est de 400 000 messages dans le réseau social susmentionné au cours du mois de mai 2021 et qui contenaient les initiales ou l’émoticône chèvre (qui signifie chèvre, sans l’acronyme, en anglais) dans des messages où un joueur du l’histoire complète de la NBA est mentionnée.

Bill Russell, héros de la Celtics, a 11 championnats NBA en tant que joueur et 2 autres en tant qu’entraîneur. Il est l’un des grands noms des premières années de la Ligue.