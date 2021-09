Qui est le colvert du chanteur masqué ? Voici notre meilleure estimation

Il est habillé comme un canard

Les costumes des candidats de The Masked Singer ne sont pas toujours sur le nez, mais dans le cas du Mallard, le costume de canard l’est certainement. Tous les panélistes sont accrochés au fait que Mallard est un chanteur country, et ce sera un vrai moment “duh” quand il sera démasqué et révélera qu’il est Willie Robertson. Les canards sont une grande partie de ce pour quoi lui et sa famille sont connus, il n’est donc pas surprenant qu’il opte pour ce look s’il avait son mot à dire dans la conception des costumes.