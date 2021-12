Qui est le favori pour remporter Miss Univers 2021 ?

. Qui remportera Miss Univers 2021 ?

La dernière nuit est arrivée que les fans des concours de beauté attendaient avec impatience.

Ce 12 décembre, quand en Israël il sera 2h du matin, la nouvelle Miss Univers 2021 sera couronnée avant minuit, et bien qu’il y ait des Latinas qui sonnent fort pour pouvoir maintenir la couronne de la Mexicaine Andrea Meza dans This Du côté de la planète, les experts « missologues » estiment que cette fois le titre pourrait rester ailleurs.

Et c’est qu’après la compétition préliminaire de vendredi, où les concurrents ont défilé en maillot de bain et en robe de gala, ainsi qu’en exhibant leurs tenues typiques, Miss Inde, Harnaaz Sandhu, est devenue l’archifavorite du concours, selon les sites spécialisés. comme Missology.com qui classe la magnifique jeune femme de 21 ans comme l’éventuel gagnant.

D’une beauté rappelant les années dorées où l’Inde brillait de mille feux, comme en 1994, lorsque Sushmita Sen a été sacrée Miss Univers, ou Lara Dutta, en 2000, la précieuse Harnaaz pourrait sortir victorieuse ce soir et repartir heureuse pour le plus grand nombre.

Mais si le jury ne cautionne pas la belle Miss Inde, Miss France, Clémence Botino, 24 ans, pourrait être la gagnante, puisqu’avec sa beauté et sa sympathie, elle a réussi à gagner l’affection du public, qui pour un moment il avait peur qu’il ne la voie pas concourir, car lorsqu’elle est arrivée en Israël, elle a été testée positive pour COVID, mais après la quarantaine, elle s’est rétablie.

L’autre archifavorite est la représentante de la Belgique, Kedist Deltour, la première femme noire à représenter le pays européen, qui vient d’Ethiopie et en plus de la beauté et beaucoup d’élégance, elle a une histoire de vie à admirer.

Miss USA, Elle Smith, est une autre des reines qui a enchanté les adeptes de Miss Univers, non seulement pour sa beauté et son intelligence, mais aussi pour sa coiffure frisée, ses yeux clairs et sa grâce lorsqu’elle parle. La journaliste, qui a récemment été sacrée reine des Américains, pourrait marquer l’histoire et gagner universellement, selon les experts et les fans.

Côté latin, sans aucun doute Miss Paraguay, Nadia Ferreira, la chérie à couronner d’Osmel Sousa, est la grande favorite de ce côté de l’hémisphère, suivie de près par Miss Colombie, Valeria Ayos, Miss Porto Rico, Michelle Colón, Miss Venezuela. , Luiseth Materán, Miss Chili, Antonia Figueroa, et Miss Pérou, Yely Rivera.

Les autres candidates qui semblent fortes pour atteindre le top 16 de départ et qui pourraient accéder à la couronne sont Miss Vietnam, Nguyễn Huỳnh Kim Duyên, Miss Espagne, Sara Lonaiz, Miss Maroc, Kawtar Benhalima, qui a enchanté avec sa beauté énigmatique et ses cheveux courts. .

Elles aiment aussi Miss Kenya, Roshanara Ebrahim, Miss Italie, Caterina Di Fuccia, Miss Costa Rica, Valeria Rees et Miss Brésil Tereza Santos.

Dites-nous qui est votre préférée et si vous pensez que Miss Inde sera couronnée Miss Univers.