Qui est le joueur le plus détesté de la NBA ?

La haine est l’un des éléments émotionnels les plus récurrents dans le NBA. Bien que de nombreuses équipes génèrent de la sympathie parmi leurs fans et que beaucoup soient plus des héros que des antagonistes, il est très courant de voir des joueurs visiter les terrains de tout le pays en tant que visiteurs et recevoir des huées et des critiques de la part des tribunes entières.

Nous l’avons vu avec Kyrie Irving à son retour au Jardin TD, également avec Amenez des jeunes lors de son voyage au Madison Square Garden, également avec Bogdan Bogdanovic dans Sixers de Philadelphie… Estos Playoffs de la NBA 2021 están siendo uno de los contextos en los que más se está adentrando en la grada en los partidos con algunos actos bastante deleznables durante la mayoría de los encuentros, poniendo en peligro incluso la integridad física de algunos de les joueurs.

Quels sont les joueurs les plus détestés de la NBA ? Les noms qui génèrent le plus de haine sont clairs depuis plusieurs saisons dans la ligue, et la carte est donc divisée.

Joueur NBA le plus détesté dans chaque État (Via Sports Insider) pic.twitter.com/A8G5HkJCdG – NBA Central (@TheNBACentral) 8 juin 2021

La domination de LeBron James

Au final, quand le joueur qui a généré le plus de hits est celui qui reçoit le plus de haine de la part de la majeure partie du pays, cela a du sens. On pourrait savoir que le King génère beaucoup de haine dans un grand nombre d’États des États-Unis, mais le reste des noms ont également été parmi les plus attendus.

Kyrie Irving est le deuxième plus fréquemment présenté sur cette liste, ce qui est attendu après ses trébuchements répétés avec la franchise Boston Celtics. En fait, le Big-Trois de Filets de Brooklyn en entier apparaît dans l’une des régions du pays, accompagné de Paul George et Russell Westbrook comme les seuls joueurs à apparaître dans au moins un état.

Si nous devions composer une liste des joueurs les plus détestés de la NBA, tous ou presque tous ces noms apparaîtraient très haut. Bien que ces actes que nous voyons de la part des joueurs et des passe-temps changeront le panorama très, très bientôt. Vive la haine en NBA mais n’allez pas au-delà.