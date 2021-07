Qui est le juge de la carte controversée contre Castaño, et les meilleurs mèmes

L’échec du combat Entrez Brian Brown Oui Jermell charlo ça a généré beaucoup de mécontentement et ça continue encore à faire parler les gens. C’est qu’au-delà de l’égalité par décision partagée, dans un match à celui que Boxi était le principal dominateur depuis le début, malgré la réaction américaine aux 10e et 11e rounds qui a fait tituber l’Argentin, ce qui a généré encore plus de discorde était la carte controversée du juge Nelson Vázquez, qui a non seulement abandonné le combat à Charlo, mais au-dessus il a vu un 111-117 exagéré en faveur du local.

Lorsque la décision a été connue, le nom de l’arbitre portoricain est rapidement devenu une tendance sur les réseaux sociaux et a fait l’objet des principales critiques des internautes, principalement argentins, mais aussi de nombreux médias internationaux spécialisés. Bien que ce fût un combat serré et que même beaucoup aient convenu que cela aurait pu être pour l’un ou l’autre, la grande différence dans la carte de Vázquez était ce qui a généré le plus de controverse.

Le Portoricain de 69 ans a été juge du match avec Tim Cheatham (du Nevada), qui a décrété le 114-114, et Steve Weisfeld (du New Jersey), le seul arbitre qui a vu Castaño comme le vainqueur par 114-113. Vázquez a commencé sa carrière en tant que juge professionnel en 1987 et est à l’avant-garde de la boxe depuis plus de trois décennies.

Il y a moins d’un mois, il a également été le protagoniste d’une autre polémique lorsque a marqué 96-93 en faveur d’Efetobor Apochi, alors qu’en réalité Brandon Glanton il avait été un gagnant clair. En fait, cela a été confirmé par John Mariano (95-94) et Mike Fitzgerald (95-94), les deux autres juges du combat.

En ce qui concerne sa tâche d’arbitre dans des combats qui avaient d’autres boxeurs argentins comme protagonistes, Vázquez était présent dans la défaite de Daniela Bermúdez contre la Portoricaine Amanda Serrano le 25 mars de cette année. Ce jour, La Bonita a été éliminée au neuvième tour dans la lutte pour les titres mondiaux poids plume WBO et WBC.

En sa faveur, il faut dire que le 14 décembre 2013, il a été l’un des trois juges qui ont donné à Marcos Maidana le vainqueur contre l’Américain Adrien Broner pour le titre mondial WBA des poids welters. Et il était aussi dans la défaite de Diego la Joya Chaves contre Keith Thurman (KO 10), pour le titre intérimaire des poids welters WBA.

Les chiffres ont également vu Castaño comme le gagnant.

Selon CompuBox, Charlo a décroché 151 sur 533 (28,3%) dans le combat contre 173 sur 586 (29,5%) pour Castaño. Le Boxi avait un petit avantage en pourcentage de power shots connectés : 164 sur 400 (41 %) contre 98 sur 246 pour Charlo (39,8 %). Alors que l’Américain a eu des jabs plus efficaces que son rival, réussissant 53 sur 287 (18,5%) contre 9 sur 186 pour Castaño (4,8%).

Les cartes controversées.

Les mèmes les plus drôles

Comme cela arrive généralement après un événement de ces caractéristiques, surtout compte tenu de la décision finale, les réseaux sociaux étaient remplis de mèmes et Nelson Vázquez était le principal souligné par les utilisateurs, qui lui a dédié les images les plus drôles. Ensuite, nous vous invitons à passer en revue certains d’entre eux.

