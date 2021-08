Qui est le manager de DaBaby ? La chanson Donda de Kanye West mène au drame

Le dimanche 29 août, l’album très attendu de Kanye West, Donda, est enfin sorti. Cependant, peu de temps après la chute, un drame s’ensuivit entre le hitmaker et le manager de DaBaby, Arnold Taylor, à propos d’une chanson de l’album.

Trois soirées d’écoute et plusieurs confusions liées à la sortie plus tard, le dixième album studio de Kanye est enfin sorti.

Cependant, la sortie a été suivie d’un drame et les choses se sont compliquées lorsque Kanye a allégué que le manager de Dababy avait bloqué le couplet du rappeur dans l’une des chansons de Donda, ce qui a retardé la sortie de l’album.

Qui est le manager de DaBaby ?

Pour les non avertis, le rappeur de 29 ans est dirigé par Arnold, un cadre musical basé à Charlotte, en Caroline du Nord. Il a signé DaBaby en 2014 et soutient le rappeur depuis.

Arnold, qui a grandi dans le sud de la ville, a commencé à travailler dans le secteur de la musique au début des années 90. Il est maintenant PDG du groupe South Coast Music.

Bien que son label représente de nombreux autres musiciens, DaBaby est leur artiste le plus populaire. Alors que la renommée du rappeur est montée en flèche ces dernières années, son manager est resté dans les coulisses, soutenant la star.

Un rapport de clture.org révèle que le manager de DaBaby a obtenu sa grande chance dans l’entreprise chez Death Row Records, par l’intermédiaire d’un autre cadre populaire nommé Parrish Johnson.

Il a travaillé avec des sociétés comme Blackground Records, Def Jam, Geffen, Interscope, Epic Records, Universal et plus encore. Arnold a également travaillé en étroite collaboration avec des rappeurs comme Future et Cash Out, entre autres.

Controverse autour de Jail Pt. La version 2 explorée

Dimanche, Kanye a partagé des captures d’écran qui semblaient expliquer le retard de la sortie de son album.

Les captures d’écran maintenant supprimées montrent l’échange entre le manager de Kanye, Bu Thiam, et le rappeur, dans lequel le premier affirme que le manager de DaBaby n’efface pas la chanson “Jail Pt.2”.

Nous voyons que Kanye répond aux messages en disant: “ne pas enlever mon frère [the Donda album]. ” Il dit aussi : « Il [DaBaby] était la seule personne qui a dit qu’il voterait pour moi en public ».

Cependant, le manager de DaBaby, Arnold, a rapidement répondu sur Instagram, essayant de dissiper la confusion. L’exécutif musical a répondu aux affirmations de Kanye, les qualifiant de « casquette ».

Il s’est tourné vers ses réseaux sociaux et a déclaré: “Je n’ai jamais reçu d’appel ou d’e-mail de @kanyewest @__bu @johnmonopoly, je viens de le recevoir aujourd’hui et de l’effacer en 2 secondes. Pourquoi ne voudrais-je pas sortir une chanson à succès alors que #SCMG parle de la croissance et de la culture du hip hop et de mon artiste !!! »

Un aperçu de la liste complète des fonctionnalités de Donda

Kanye est le roi des surprises. Dans la tracklist de Donda, le rappeur a caché les noms de l’artiste vedette. Par conséquent, les fans devront écouter les chansons pour savoir avec qui le rappeur a collaboré pour le morceau.

Mais, un rapport dans la liste des pistes de Genius pour l’album révèle: «Kanye fait participer des artistes vedettes dans 23 des 27 pistes de l’album, en solo uniquement sur Believe What I Say, Heaven and Hell, Come to Life et Jesus Lord, Pt. 2.

Donda Chant : Fort. Prison de Sylveena Johnson : pi. Francis and the Lights et Jay-Z God Breathed: Ft. Vory hors de la grille: Ft. Ouragan Fivio Foreign et Playboi Carti : Fort. Lil Baby et The Weekend Praise God: Ft. Baby Keem et Travis Scott Jonah : Ft. Lil Durk et Vory Ok Ok : Fort. Fivio Foreign, Lil Yachty et Rooga Junya : Fort. Playboi Carti est présenté 24: Ft. Télécommande Vory : pi. Jeune voyou lune : Fort. Dan Toliver et Kid Cudi Donda : Fort. Ariana Grande et le célèbre Tony Williams gardent mon esprit vivant: Ft. Conway the Machine, KayCyy et Westside Gunn Jesus Lord : Fort. Jay Electronica, The LOX et Swizz Beatz New Again : Ft. Chris Brown raconte la vision : Ft. Pop Smoke Lord J’ai besoin de toi : Ft. Chœur du service du dimanche Pure Souls: Ft. Roddy Ricch et Shenseea Aucun enfant laissé pour compte : Ft. Chœur du service du dimanche et prison de Vory, Pt. 2 : pi. DaBaby, Francis et les lumières, et Marilyn Manson Ok Ok, Pt. 2 : pi. Rooga et Shenseea Junya, Pt. 2 : pi. Playboi Carti et Ty Dolla $ign

