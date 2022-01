Qui est le mari d’Ana Parra ?

Telemundo

Pour Ana Parra, célébrer son mariage religieux en Colombie était un rêve qu’elle rêvait depuis plus de deux ans, et qu’elle a enfin pu réaliser le 17 décembre. Ressemblant à une vraie princesse, dans la robe qu’elle avait imaginée depuis qu’elle était enfant, elle a dit oui à l’homme qui a gagné son cœur.

Après l’annonce de son mariage, de nombreux adeptes de la mannequin et athlète colombienne de 27 ans se demandent qui est la chanceuse ? et Pourquoi n’y a-t-il plus d’informations à son sujet ? Des doutes que l’ancien participant d’Exatlón États-Unis était chargé de clarifier.

Dans une interview avec NowMismo.com, Ana Parra a expliqué qu’elle avait choisi de garder en réserve les détails de sa relation et les informations de son proche, afin de protéger leur vie privée. Cependant, maintenant qu’ils sont mari et femme devant la loi et devant Dieu, nous avons appris quelques détails sur leur mari adoré.

Il s’appelle Jason Ruiz et, comme Ana Parra, il est né en Colombie, même si contrairement à l’athlète originaire de Séville, Ruiz est originaire de Medellín, le même endroit où le couple a décidé de célébrer son mariage religieux et d’inviter toute sa famille. .

Selon les déclarations du mannequin et de l’ingénieur civil, au total, ils sont en couple depuis environ 4 ans et demi.

« Nous nous sommes mariés au civil il y a quatre ans aux Etats-Unis, mais seuls, sans nos familles (…) Nous nous sommes mariés super vite », a avoué le mannequin, qui préfère garder secrets les détails de sa rencontre avec son mari. et ce qu’elle fait.

Le couple n’envisage pas d’avoir des enfants de sitôt. « Actuellement j’ai beaucoup de projets professionnels et je me sens encore très jeune, mais plus tard j’aimerais avoir un ou deux enfants au maximum », a-t-il avoué.

Pour l’instant, l’athlète se concentre sur ses projets professionnels et prend soin de son apparence physique et de son entraînement pour être prête au cas où l’occasion se présenterait de participer à une autre émission de téléréalité.

Et il l’a démontré dans une publication récente sur son Instagram, où il a partagé une vidéo qui marque le retour -après ses longues vacances en Colombie- à ses routines d’exercice exigeantes.

« Aujourd’hui était mon premier jour d’entraînement. Commencer est très difficile, mais quand vous voyez les résultats, c’est très satisfaisant », a-t-il écrit à ses plus de 164 000 abonnés.

Concernant ses projets, il a confié à Heavy.com qu’il avait plusieurs options. « Je travaille avec une marque de produits de compléments nutritionnels, j’ai beaucoup de projets avec elle. Je fais aussi beaucoup de choses liées au mannequinat, j’adore le mannequinat, surtout quand il s’agit de photographie. Et j’aimerais investir dans l’immobilier à Miami. »

En revanche, l’athlète n’exclut pas l’expérimentation du jeu d’acteur. « J’aimerais bien, mais c’est quelque chose que je n’ai jamais essayé », a-t-il avoué après avoir annoncé qu’il était en pourparlers avec une agence de mannequins.

Exatlon États-Unis maintenant même

Plus Exatlon France

Chargement de plus d’histoires