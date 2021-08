Qui est le mari de Greidys Gil ?

. Greidys Gil est marié à l’homme d’affaires américain Luis Zaldivar.

Le cœur de Greidys Gil a un propriétaire depuis quelques années. La reine de beauté cubaine est mariée à l’homme d’affaires Luis Zaldivar depuis 2015.

Le couple est les parents de deux enfants communs : Lucas Milan Zaldivar Gil, 5 ans, et Grace Maïa Zaldivar Gil, 3 ans.

Gil et sa famille vivent dans la ville de Miami. Avant de s’installer définitivement dans l’État de Floride, la lauréate 2009 de Nuestra Belleza Latina résidait à New York.

Voici ce que vous devez savoir :

Greidys Gil et Luis Zaldivar se sont mariés en République dominicaine

Détails du mariage de rêve de Greidys GilLos Lengüilargos a donné des détails sur le super mariage de Nuestra Belleza 2009 en République dominicaine. Réveillez l’Amérique avec les dernières nouvelles et le meilleur du divertissement : potins, jeux, concours, conseils utiles et invités spéciaux. Présenté par : Karla Martinez, Satcha Pretto, Alan Tacher, Johnny Lozada, Ana Patricia, WilliamVáldez et Paul Stanley. Pour voir plus de vidéos de… 2015-01-26T18: 23: 10Z

En janvier 2015, Gil et Zaldivar se sont juré un amour éternel lors d’un tout nouveau mariage qui a eu lieu à Altos de Chavón en République dominicaine.

Le couple était accompagné de 150 invités, dont des personnalités d’Univision telles que Raúl de Molina, Pamela Silva et Melissa Marty.

Pour son mariage, Greidys Gil a opté pour une robe moulante du créateur vénézuélien Nicolás Felizola, connu pour habiller les grandes reines de Nuestra Belleza Latina.

Après s’être mariés, Gil et Zaldivar ont passé une lune de miel romantique à Anguilla, une destination touristique populaire située dans les Caraïbes.

L’histoire d’amour du couple a commencé en 2011 après s’être rencontrés lors d’un événement de la fondation « Amigos for Kids » qui s’est tenu dans la ville de Miami en Floride, selon des informations examinées par Despierta América.

Luis Zaldivar a étudié dans des universités d’élite aux États-Unis

Selon son profil officiel sur la plateforme LinkedIn, Luis Zaldivar est diplômé d’établissements d’enseignement privés reconnus tels que Harvard dans le Massachusetts et l’Université de New York dans l’État de New York.

Zaldivar est titulaire d’un baccalauréat ès sciences en finance de l’Université de New York, tandis qu’à l’Université Harvard, il a obtenu une maîtrise en administration des affaires.

Le mari de la reine de beauté est le co-fondateur d’une entreprise basée dans des villes comme Miami et New York

Luis Zaldivar est co-fondateur d’Avance, une société basée aux États-Unis qui se concentre sur la création d’opportunités de croissance dans les secteurs des services aux consommateurs.

Avant de rejoindre Avance, Zaldivar était vice-président du développement d’entreprise au sein du réseau de télévision Univision.

Le mari de Greidys Gil a occupé des postes importants dans des sociétés commerciales aux États-Unis avant de fonder Avance en partenariat avec David Pérez, un homme d’affaires basé à New York.

La famille de Zaldivar possède un établissement cubain renommé à New York

Le grand-père de Luis Zaldivar était le fondateur du Victor’s Café, un restaurant cubain emblématique à New York.

L’établissement commercial est un lieu de référence pour tous les Cubains de New York depuis sa fondation par Víctor Del Corral en 1963. Aujourd’hui, Victor’s Café est tenu par les parents de Zaldivar, qui résident dans la ville de New York.

