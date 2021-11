Qui est le mari de la lauréate du prix Nobel Malala Yousafzai, Aseer Malik ? Voici tout sur lui et le lien PCB

Malala Yousafzai se marie avec Aseer Malik à domicile en Angleterre

La militante et la plus jeune lauréate du prix noble Malala Yousafzi s’est mariée avec Asser Malik, basé au Pakistan, lors d’une cérémonie très unie à Birmingham en Angleterre. Malala s’est rendue sur Twitter pour annoncer son mariage. Originaire du Pakistan, la militante des droits humains de 24 ans a été abattue par les talibans alors qu’elle avait 15 ans.

Malala a partagé des images de son mariage et a demandé les bénédictions de sa famille de médias sociaux. « Aujourd’hui marque un jour précieux dans ma vie », a écrit Malala. « Asser et moi nous sommes mariés pour être partenaires pour la vie. Nous avons célébré une petite cérémonie du nikkah chez nous à Birmingham avec nos familles. Veuillez nous envoyer vos prières. Nous sommes ravis de marcher ensemble pour le voyage à venir. dit son message. Malala, qui avait l’air éthérée dans un ensemble rose.

Dès qu’elle a publié la publication, son Twitter a été inondé de meilleurs vœux et d’expressions de bonne volonté. Des politiciens aux artistes, les adeptes du monde entier ont exprimé leurs vœux. Les acteurs Priyanka Chopra, Katrina Kaif et Reese Witherspoon, ainsi que YouTuber Lilly Singh, faisaient partie des célébrités qui l’ont souhaité.

Justin Trudeau, Premier ministre du Canada a félicité, Malala et Asser ont souhaité alors « une vie de bonheur ensemble ». Tim Cook, PDG d’Apple, a souhaité que les jeunes mariés commencent leur nouvelle vie ensemble. Plusieurs stars pakistanaises ont également souhaité Malala et Asser.

Qui est Aseer Malik ?

Selon les médias pakistanais, le mari de Malala est Asser Malik, directeur général du Centre de haute performance du Pakistan Cricket Board. Il est également propriétaire de la franchise Last Man Stands au Pakistan. Il a été directeur général de MLK Management, une agence de gestion de joueurs avant de rejoindre le Pakistan Cricket Board. Asser Malik est diplômé en sciences économiques et politiques de l’Université des sciences de gestion de Lahore.

Le couple s’est rencontré pour la première fois il y a deux ans et depuis lors, il est resté en contact. Ils ont ensuite décidé de se marier avec le consentement de leurs familles. Le couple était extrêmement privé de leur relation. Dans une publication Instagram du 23 juin 2019, Asser a partagé une photo de groupe de lui avec Malala, l’ancien joueur de cricket pakistanais Waqar Younis et d’autres au Lord’s Cricket Ground.

Les commentaires de Yousafzai sur le mariage avec un magazine de mode international avaient déjà suscité la controverse. Dans une interview accordée au magazine de mode et de style de vie en juin, Yousafzai, maintenant diplômé d’Oxford, a déclaré : « Je ne comprends toujours pas pourquoi les gens doivent se marier. Si vous voulez avoir une personne dans votre vie, pourquoi devez-vous signer des papiers de mariage, pourquoi ne peut-il pas s’agir simplement d’un partenariat ? » avait-elle dit.

