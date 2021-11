Qui est le mari de Tania Rincón et que fait-il ?

Tania Rincón : Qui est-elle et que fait son mari Daniel Pérez ? Instagram

Constamment le célèbre présentatrice de Televisa et modèle, Tania Rincón, se vante de son mari dans les différents réseaux sociaux gaspillant son amour au maximum, cependant, très peu savent ce qu’il fait dans la vie.

Il ne fait aucun doute que Tania Rincón est l’une des présentatrices les plus populaires de la télévision mexicaine et, pour être exact, Télévision.

Et c’est qu’au fil des années, il a très bien su se positionner comme l’un des meilleurs pour le public et pour cette raison, ils le choisissent.

L’ancienne animatrice de l’émission matinale « Venga la Alegría » avec ses 34 ans, a partagé il y a quelques mois des moments de sa célébration pour les 12 ans avec qui elle est mariée Daniel Pérez, son mari.

En effet, nombre de ses followers ou internautes se demandent qui il est et que fait le mari de Tania Rincón.

Il est à noter que le couple s’est marié en 2019 et à plusieurs reprises ils ont dit s’être rencontrés alors qu’il n’avait que 28 ans et tout a commencé comme une belle amitié jusqu’à ce qu’ils finissent par tomber amoureux.

Au fil des années, leur amour est devenu une famille et en fait aujourd’hui, ils ont déjà 2 enfants, Patricio et Amelia.

Récemment, « La Rincón » est sorti pour dire qu’elle ne voulait pas d’un troisième enfant, cependant, eh bien, il n’y a pas un jour où le chauffeur sort pour montrer l’amour qu’ils ont avec son mari via son compte Instagram officiel.

D’autre part, Daniel Pérez Farías est son nom complet et il a 40 ans, il est important de noter qu’il n’est pas au milieu du spectacle bien qu’il soit toujours aux côtés de Tania, l’accompagnant et la soutenant dans chaque projet.

Surtout aussi, c’est la personne qui vous donne des conseils pour continuer à réussir comme vous le voyez, donc en eux-mêmes, ils sont complémentaires l’un de l’autre.

Vous pouvez voir que Daniel est très joli sur Instagram et c’est parce qu’il partage des aspects de sa vie personnelle, professionnelle et quotidienne.

En fait, elle compte plus de 100 000 abonnés et se vante d’aimer faire beaucoup de sport et de montrer constamment à quoi ressemble sa vie de fitness à côté du conducteur.

Alors que de son côté, Tania partage aussi de temps en temps des moments de sa vie via son compte Instagram officiel.

La vérité est que cela ne transcendait pas beaucoup la façon dont son mariage était à l’époque, cependant, la robe spectaculaire que Tania portait ce jour spécial a été vue.

Il faut se rappeler que le 3 septembre ils ont eu 10 ans mariés et ils l’ont fêté avec beaucoup d’amour, et bien sûr ils l’ont partagé sur les réseaux sociaux.