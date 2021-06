in

Univision “Qui est le masque ?” premières en juin sur Univision.

Univision a annoncé que la nouvelle saison de l’émission de téléréalité “Qui est le masque?” Sa première est prévue le dimanche 13 juin à 20h00, heure de l’Est.

L’acteur et comédien mexicain Omar Chaparro est l’hôte de la deuxième saison de la production télévisée à succès qui promet de conquérir le public avec de nouveaux costumes, des défis renouvelés et beaucoup de musique.

Juanpa Zurita, acteur et créateur de contenu, rejoindra le panel d’enquêteurs stellaires pour “Qui est le masque?”, Composé de personnalités telles que Yuri, Carlos Rivera et Consuelo Duval, qui doivent découvrir l’identité des dix-huit célébrités masquées.

Les chercheurs du concours aiguiseront leurs sens et chercheront des indices pour découvrir qui sont les personnes célèbres qui chantent des chansons bien connues. De plus, des invités spéciaux participeront à divers galas en tant que « chercheurs » pour montrer leurs dons artistiques et surprendre le public.

La star portoricaine Kiara Liz revient en tant que présentatrice officielle de tout ce qui se passe dans les coulisses de la compétition télévisée amusante.

Le rôle de Liz dans la production Univision sera essentiel pour que les téléspectateurs apprennent les secrets les mieux gardés de tous les concurrents.

La nouvelle saison de “Qui est le masque ?” mettra en vedette un grand nombre d’acteurs, comédiens et influenceurs qui incarneront les personnages emblématiques de la compétition. Divers participants s’affronteront chaque semaine et révéleront leur véritable identité alors qu’ils sont éliminés en route vers la grande finale. Lors du dernier gala, les téléspectateurs découvriront enfin qui se cache derrière le masque du personnage gagnant.

Qui a été le vainqueur de la première saison de la compétition ?

Lors de sa première saison sur Univision, “Qui est le masque ?” il s’est positionné comme l’une des productions les plus regardées dans le guide de programmation de l’important réseau de télévision de langue espagnole.

Johnny Lozada, Moisés Muñoz, Alejandro Suárez, Rocío Banquells, Ilse Olivo et José Manuel Figueroa étaient quelques-unes des personnalités qui faisaient partie de la première saison du concours télévisé.

La première saison de “Qui est le masque ?” Il était composé de seize personnages qui durant sept galas ont ravi le public avec des présentations impressionnantes.

Mi-septembre 2020, Univision a diffusé le gala final de “Qui est le masque ?”, entraînant le vainqueur Vadhir Derbez, qui a donné vie au personnage du Caméléon.

« Qui est le masque ? » est une production de Televisa en collaboration avec Endemol Shine Boomdog qui est diffusée exclusivement aux États-Unis par Univision.

Le concours télévisé est basé sur le format original de « The King of Mask Singer » créé par MunHwa Broadcasting Corp. (MBC), qui a été présenté avec succès aux États-Unis, au Mexique, en Corée, en Thaïlande, au Vietnam, en Indonésie et en Chine.

