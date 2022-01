Univision « Qui est le masque ? » revient à Univision avec une nouvelle saison.

Le secret le mieux gardé de la télévision, « Qui est le masque ? », revient à Univision dans le cadre de sa programmation « Dimanche en famille ».

Le concours de chant à succès dans lequel des célébrités populaires présentent des performances fabuleuses déguisées en personnages amusants sera de retour à Univision le dimanche 9 janvier à 20h00 HE.

Après avoir participé à la première saison de l’émission en tant qu’enquêteur, le célèbre acteur, comédien et animateur de télévision Adrián Uribe revient pour la première fois dans la compétition en tant qu’animateur principal de l’émission. La personnalité populaire d’Univision Kiara Liz continuera de livrer l’action et le contenu exclusif des coulisses.

Un panel stellaire de chercheurs comprenant l’actrice Mónica Huarte, le chanteur Carlos Rivera, l’actrice et chanteuse Yuri et l’acteur et créateur de contenu Juanpa Zurita collaboreront pour découvrir l’identité des célébrités masquées. Tout au long du salon, le panel de chercheurs accueillera des invités de marque, qui se joindront à eux dans leur difficile tâche.

« Qui est le Masque ? » est basé sur le format original de « The King of Mask Singer », créé par MunHwa Broadcasting Corp. (MBC), qui a connu une première réussie aux États-Unis, au Mexique, en Corée, en Thaïlande, au Vietnam, en Indonésie et en Chine. « Qui est le masque ? » est une production de Televisa et Endemol Shine Boomdog.

Ce que vous devez savoir sur la première de la nouvelle saison de « Who is the Mask? » sur Univision :

JOUR DE PREMIÈRE : dimanche 9 janvier 2022

HEURE DE TRANSMISSION: 20h00, heure de l’Est.

CANAL DE TRANSMISSION : Univision, consultez votre guide de programmation local pour la chaîne du grand réseau de télévision de langue espagnole.

FRÉQUENCE DE TRANSMISSION : Tous les dimanches à 20 h 00, heure de l’Est.

CHAUFFEUR OFFICIEL : L’acteur et comédien mexicain Adrián Uribe.

CONDUCTEUR DERRIÈRE LES POMPES : Kiara Liz.

QUI FERA PARTIE DU PANEL D’ENQUÊTE : Monica Huarte, Carlos Rivera, Yuri et Juanpa Zurita.

SUR QUOI LE CONCOURS EST-IL AXÉ : Le concours télévisé est basé sur le format original de « The King of Mask Singer », dont le but est de décrypter les étoiles qui se cachent derrière le masque de chacun des personnages.

PERSONNAGES QUI FERONT PARTIE DE LA NOUVELLE SAISON : Android, Apache, Brocoli, Hibou, Hood, Escargot, Carnivora, Gypsy, Ant, Jocho, Roe, Lionne, Snow Monster, Sloth, Dog, Toad, Mermaid et Possum.

PRODUCTION: « Qui est le Masque ? » est une production Televisa en collaboration avec Endemol Shine Boomdog.

COMMENT SE TENIR AU COURANT DE TOUT CE QUI SE PASSE DANS LE CONCOURS : Le public peut être tenu informé de toute l’actualité de la troisième saison de « Who is the Mask ? » via le site officiel d’Univision. Chaque semaine, la production du concours partagera des clips exclusifs et des nouvelles sur chacun des galas télévisés.