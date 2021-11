Qui est le meilleur boxeur en 2021 ?

Marcos Antonio Nogueroles Hernandez

Qui a été le meilleur combattant cette année ?Peut-être que j’anticipe parce que nous avons de grands combats ces deux derniers mois, ou peut-être pas.

Comme je le dis, chacun aura son candidat et ses raisons pour le soutenir. Je pense que c’est évident et on se mettra d’accord sur qui sont les meilleurs :

Saúl Álvarez, Oleksander Usyk, Tyson Fury, Naoya Inoue et Terence Crawford.

Si nous faisions un sondage, je pense que ce seraient les cinq boxeurs les plus votés et cela n’a pas besoin d’être précisément dans cet ordre.

Mais il y a d’autres combattants intéressants comme Josh Taylor, Gervonta Davis, El Gallo Estrada ou Teófimo López.

Pour beaucoup, Canelo est le meilleur car il est à un pas de s’unifier chez les super-moyens. Ses détracteurs estiment cependant que Saúl ne fait pas face aux meilleurs et que dans sa catégorie il y a un faible niveau d’opposition. Ils pensent que Saúl esquive le Benavídez ou le Charlo et qu’il laisse le temps passer pour clore sa trilogie avec un Gennady Golovkin déjà fatigué. Ses partisans, cependant, pensent que Saúl est tellement supérieur qu’il fait la différence avec les autres champions. Le fait est qu’il est à quelques jours d’affronter Caleb Plant qui aura peut-être quelque chose à dire dans tout ça, ou peut-être pas.

Fury a amplement montré qu’il est hors série. Un poids lourd technique très intelligent et puissant. La qualité de sa victoire contre Wilder le place au sommet.

Usyk contre Joshua était une démonstration de technique et de préparation devant un grand prétendant qui a été vaincu par l’excellente condition physique de l’Ukrainien qui a fait preuve d’une grande qualité lorsqu’il s’agit de manier ses mains. Ce n’est pas que Joshua était mauvais, c’est juste qu’Usyk était meilleur.

Crawford n’a pas combattu toute l’année et cela le dévalorise constamment. Il a devant lui Porter, qui est un bon rival avec qui il peut montrer le meilleur de sa boxe. Personne ne doute du talent de Crawford mais il lui manque encore les grands combats :

Inoue est une bête et une bombe pleine de talent, de galanterie et de détermination. Un boxeur impeccable. Scottish Taylor a battu Ramírez sans faute et il est légitime de figurer sur la liste.

Gervonta a battu Barrios et a maintenant un autre combat important.

Teofimo a été absent, on verra ce qu’il fait et jusqu’où il peut aller.

Et ainsi de suite on peut parler d’Estrada qui a gagné de manière controversée, de Valdés sur qui pèse la question du dopage et d’une dernière victoire assez discutée et de bien d’autres comme Castaño qui s’est fait voler lors de son dernier combat.

Il y aura des avis pour tous les goûts, sur ceux-ci et sur d’autres champions comme Bivol, Golovkin, Ugás ou Haney.

Pour goûter les couleurs.

Personnellement, je vais attendre la fin, de peur d’avoir une surprise avec Porter ou Plant.

Parce que c’est de la boxe et qu’une main peut tout changer.