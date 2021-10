Qui est le meilleur défenseur de Premier League ? Statistiques et records alors que Messi et Kompany saluent l’as de Liverpool tandis que Mourinho et Dunne aiment la star de Man City

in

Le défenseur de Liverpool Virgil van Dijk affrontera son rival de Manchester City Ruben Dias pour la première fois dimanche.

Les deux hommes se sont comparés depuis que Dias est arrivé à l’Etihad, les deux étant responsables de la transformation de la ligne de fond de leur club.

Van Dijk affronte Dias pour la première fois lorsque Liverpool accueille Man City

Pourtant, la grave blessure de Van Dijk contre Everton en octobre dernier a signifié que le Néerlandais a raté les deux matchs de Liverpool contre City la saison dernière.

Avant sa blessure, le capitaine néerlandais était un omniprésent pour les Reds et n’a pas manqué une minute de leurs campagnes victorieuses.

Cependant, l’équipe de Klopp a lutté sans Van Dijk la saison dernière et n’a pas réussi à conserver le titre ni à remporter aucun type d’argenterie.

En son absence, Dias a aidé City à remporter la couronne de Premier League, à ajouter une autre médaille de la Coupe Carabao à la collection du club et a été nommé Footballeur de l’année par la Football Writers’ Association.

Mais quel défenseur central a été le plus impressionnant depuis qu’il a scellé ses gros gains ? talkSPORT.com jette un œil…

Virgile van Dijk

Le Néerlandais n’a disputé que huit matchs de haut niveau depuis l’arrivée de Dias en Angleterre. Par conséquent, les statistiques seront comparées à partir de leurs 38 premières apparitions en Premier League à Liverpool et City respectivement.

La paire a joué le même nombre de minutes à 3385, Van Dijk n’ayant été dribblé qu’une seule fois contre 14 fois pour Dias.

L’ex-star de Southampton est largement supérieur dans les airs, étant impliqué dans 240 duels contre les 122 plus modestes de son homologue portugais.

Van Dijk a ensuite remporté 177 de ses combats aériens contre les 75 de Dias – avec un taux de réussite de 73,8% contre 61,5% pour le défenseur de City.

C’est la même histoire pour les duels au sol, Van Dijk remportant 239 de ses 324 tentatives (73,8%) contre 131 de ses 235 plaqués pour Dias (58,2%).

Virgil van Dijk vs Ruben Dias: Records lors des 38 premiers matchs de Permier League

Virgil van Dijk / Ruben Dias

Parties jouées

Minutes jouées

Des draps propres

Dribblé par l’adversaire

Buts encaissés

Minutes par but encaissé

Laissez-passer

Précision de passage

Duels aériens

Duels aériens gagnés

Aérien gagné %

Duels

Duels gagnés

Duel gagné %

Ruben Dias

Alors que l’ancien homme de Benfica a peut-être perdu la bataille physique, il a une feuille blanche de plus que les 19 de Van Dijk lors de leurs 38 premiers matchs.

Dias a fait partie d’une défense de City qui a inscrit deux buts de moins que les 24 de Liverpool au cours de la même période.

Les minutes par but encaissé du joueur de 24 ans à 154 sont également supérieures aux 141 de Van Dijk alors qu’il est également en tête dans les rangs des passes.

Dias a effectué 3206 passes avec un taux de réussite de 93,2% contre 90,1% pour le skipper d’Oranje sur 3057 tentatives.

Van Dijk vs Dias : qu’est-ce qui a été dit ?

Lionel Messi a révélé ce qui rend Van Dijk si difficile à affronter après la victoire de Liverpool en Ligue des champions contre Barcelone en 2019.

Bien que Messi ait marqué un somptueux coup franc lors du match aller au Camp Nou, c’est Van Dijk qui a eu le dernier mot après un retour vraiment miraculeux à Anfield une semaine plus tard.

Il a déclaré à Marca: “C’est un défenseur qui sait juger son timing et attendre le bon moment pour défier ou jockey [the attacker].

« Il est très rapide et grand, mais il a beaucoup d’agilité pour sa taille.

« Il est rapide à cause de sa grande foulée, et il est impressionnant à la fois en défense et en attaque car il marque beaucoup de buts. »

. – .

Messi affronte Virgil van Dijk au Camp Nou

La légende de la ville, Vincent Kompany, a même nommé le VVD meilleur défenseur de l’histoire de la Premier League l’année dernière.

“Je le ramènerais à Virgil van Dijk”, a déclaré Kompany à SPORF.

« C’est bizarre parce qu’il n’est pas sur la scène depuis aussi longtemps que ces noms que nous avons mentionnés : John Terry, Rio Ferdinand. Ces gars étaient là depuis longtemps.

“Mais les signes qu’il a montrés au cours de ses dernières années le rendent si évident que s’il avait été au plus haut niveau avant cela, il serait déjà allé plus loin également.

« D’après ce que j’ai vu en termes d’impact sur une équipe, et un défenseur n’est jamais sur lui-même, il s’agit de communiquer avec les autres gars et de rendre votre équipe plus solide.

“Le Liverpool avant van Dijk et celui après lui, c’est une configuration complètement différente et je vais lui donner celle-là à cause de cela.”

Van Dijk a reçu une approbation enthousiaste de Kompany

Jose Mourinho a cependant salué le défenseur central portugais Dias comme “le meilleur du monde” au début de l’Euro 2020 en juin.

“Je pense que Ruben Dias est le meilleur défenseur central du monde maintenant, peut-être”, a déclaré Mourinho à talkSPORT.

«Je dirais que Ruben avec cette étape vers la Premier League acquiert une connaissance et une expérience différentes de la compétitivité.

“Je pense que c’est un défenseur central fantastique.”

.

Dias a été le quatrième défenseur à remporter le titre de joueur de l’année en Premier League

Richard Dunne a également félicité Dias pour avoir complètement transformé la mentalité de Guardiola’s City en luttant pour le titre de Liverpool la saison dernière.

Il a déclaré sur le site Web du club : « L’arrivée de Dias dans l’équipe a tout changé.

« Le leadership et la confiance qu’il transmet ont changé les perspectives – il est pour moi la grande différence.

« En termes de mentalité, on pense maintenant qu’on ne cédera pas, il y a très peu d’erreurs individuelles.

“Dias met les gens organisés et dans une forme défensive, certainement pour les gros matchs, vous avez besoin de quelqu’un comme ça qui peut contrôler la ligne de fond.

« Ce qu’il a fait cette saison est exceptionnel. Nous parlons de la gloire et du beau football, mais ce qu’il nous a donné en tant que défenseur a été exceptionnel.

talkSPORT Sélecteur Big5

talkSPORT Selector est de retour cet été avec un tout nouveau jeu de pronostics – Big5.

Envie de gagner une part de dix mille livres ? Transformez vos pronostics en argent avec une participation sur quatre garantie à gagner !

Les inscriptions coûtent 3 £ et le premier match se termine à 13h45 le samedi 12 juin.

Allez sur talkSPORT.com/selector MAINTENANT !

18+. Les CGV s’appliquent. Veuillez jouer de manière responsable. Begambleaware.org/