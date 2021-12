Qui est le meilleur joueur de Premier ? Guardiola est clair

12/02/2021

A 11:32 CET

Marc del rio

Le combat pour la Premier League semble épique. La bataille dans laquelle ils jouent Chelsea, Manchester City et Liverpool ne laisse pas le moindre répit. 33, 32 et 31 points après les triomphes contre Watford, Aston Villa et Everton reflètent la grande égalité qui vit en Angleterre pour obtenir un titre qui tentera de conserver l’ensemble des Pep Guardiola.

Précisément, l’entraîneur de Santpedor était le protagoniste dans la salle de presse après la victoire serrée à Villa Park par 1 – 2. Les trois points ont été ajoutés grâce au duo portugais Rubén Dias-Bernardo Silva, que les deux tant de citoyens ont marqué en première mi-temps.

Trois buts et une passe décisive de Bernardo Silva lors des derniers matchs avec City

Les instant de grâce dans lequel se trouve le milieu offensif lui a permis d’être l’un des hommes importants de City lors des derniers matchs, dans lesquels il a marqué United et Everton, en plus de donner le passe décisive de Gabriel Jesus lors de la victoire sur le Paris Saint Germain le dernier jour de la Ligue des Champions.

Guardiola fait l’éloge de Bernardo : « C’est le meilleur joueur du Premier ministre »

Interrogé sur la performance du Portugais, Guardiola n’a pas hésité à lui faire l’éloge : « C’est le meilleur joueur de Premier. Il était le meilleur il y a 3 saisons quand nous avons marqué 98 points et il l’est toujours maintenant », déclara-t-il avec insistance.

« Tout dépend de lui, il a une grande qualité »

Sur le but marqué par le Portugais, Guardiola lui a raconté bon niveau du joueur : « Il a marqué un but fantastique. Tout dépend de lui, quand un joueur a cette grande qualité, cela ne dépend que de lui. A tous les niveaux, c’est un joueur d’un autre niveau »il expliqua.

La polyvalence de Silva, une de ses forces

Le nom de Bernardo Silva en était venu à sonner comme l’un des joueurs potentiels transférables de City, mais la situation des Portugais a radicalement changé. Guardiola l’a déjà démontré lors du dernier match européen contre le PSG au cours duquel Bernardo a joué comme un faux ‘9’ et a encore une fois montré sa polyvalence sur le terrain.