Qui est le meilleur musicien de Mötley Crüe ? « Vince Neil a quelque chose que personne d’autre n’a »

Dans une nouvelle interview avec le magazine Classic Rock, Nikki Sixx a demandé qui était le meilleur musicien de MOTLEY CRUE est. Il a répondu : « Ils sont tous vraiment bons. Tommy [Lee] est un monstre à la batterie. Mick [Mars] est l’un de mes guitaristes préférés. Et Vince [Neil] a quelque chose que personne d’autre n’a. N’est-ce pas ce que vous recherchez – des gars qui ne ressemblent à personne d’autre ? Je ne suis pas un grand joueur. Genre, si j’ai vraiment bûché pendant six mois, ça va. Mais si j’étais un bassiste différent, cela compenserait le son du groupe.

« MOTLEY CRUE est un groupe intéressant, car si vous supprimez un membre, cela change complètement le son », a-t-il poursuivi. « Nous avons tous joué les uns contre les autres. Un grand nombre de fois, Vince me dirait qu’il a lutté avec le fait que j’aie mis autant de paroles dans une chanson. ‘Crier au diable’ est un bon exemple. Mais c’est parce que j’ai grandi avec des écrivains de la beat generation quand j’étais adolescent, et j’allais entrer dans ce genre de frénésie rythmique. Et à cause de la façon dont Vince chantait, c’était ce qui faisait exceller sa voix. Sa voix était un peu comme une mitrailleuse Gatling. Comme, bap-bap-bap. Je me souviens de la première fois que nous avons joué tous les quatre ensemble, nous avons couru « fil sous tension ». Je me suis retourné pour régler mon ampli basse, et Tommy et je me suis juste regardé : ‘Il se passe quelque chose ici.' »

Il y a deux mois, Sixx Raconté Yahoo! Divertissement cette Vince « a cette voix incroyable et unique – parfois comme Robert Plante, Perry Farrell… Ils ont ces voix intéressantes qui sont… ils ne sont pas aigus ; ils sont juste crus et juste au top. J’ai toujours aimé ça à propos Vincela voix de, et j’écrirais pour Vince. » Il ajouta: « Vince vous dira, ‘Nikki a écrit toutes ces paroles pour moi. J’ai fait. Je lui ai donné des trucs. Je comprends tellement sa voix. »

Sixx a également spéculé sur la différence CRÜE aurait sonné s’il avait été dirigé par un chanteur avec un ton plus blues.

« J’ai eu de la chance, dit-il. « J’ai un gars avec une voix vraiment différente. Imaginez s’il était un chanteur de blues – s’il était un David Coverdale? J’aime David; J’aime sa voix. Ou Glenn Hugues. [They are] certaines de mes personnes préférées et musiciens préférés… Pourrait-il livrer ‘Bâtard’? Pourrait-il livrer « Lâcher comme des mouches »? Pourrait-il livrer « Génération porcine »? Je ne sais pas, je ne le saurai jamais. Mais j’aime ça à propos MOTLEY CRUE que nous sommes en quelque sorte quatre individuellement… Je ne sais pas. C’est presque comme si nous n’appartenions pas ensemble. Nous sommes tous si étranges et différents et cela crée une magie vraiment intéressante. »

MOTLEY CRUE‘s « La visite du stade » avec DEF LEPPARD, POISON et JOAN JETT & LES CURS NOIRS devait initialement avoir lieu à l’été 2020 mais a finalement été repoussé à 2021, puis à 2022, en raison de la pandémie de coronavirus.

