Qui est le membre le plus riche des Fab Five ?

La dernière série de Queer Eye est là, nous avons donc le droit de regarder les Fab Five transformer la vie des gens depuis le confort de nos canapés. Il s’agit de soins personnels. Une fois que vous avez fini de pleurer et que vous avez l’impression qu’il pourrait rester un peu de foi en l’humanité après tout, il est temps de regarder comment le gang Queer Eye qui change la vie des gens vit réellement lui-même – à commencer par toutes leurs valeurs nettes.

Une nouvelle étude de WeThrift a examiné le succès de tous les Fab Five, une partie étant en train de creuser dans combien d’argent ils ont chacun. Voici les valeurs nettes de tous les membres du Queer Eye Fab Five, classés par qui est le plus riche.

5. Antoni Porowski – 4 millions de dollars (2,9 millions de livres sterling)

L’expert en alimentation résident, Antoni, a une valeur nette de 4 millions de dollars. Il a un certain nombre de livres de cuisine à son actif et est également connu comme mannequin et acteur.

4. Karamo Brown – 4 millions de dollars (2,9 millions de livres sterling)

Karamo est arrivé sur la scène télévisée en 2004, où il a participé à l’émission de téléréalité MTV The Real World: Philadelphia. Il était connu comme le premier homme noir ouvertement gay à être casté dans une émission de téléréalité. Depuis lors, l’expert en culture est devenu bien connu en tant qu’animateur de télévision, animateur de podcast, auteur, acteur et activiste. Il a trois livres et est le co-fondateur d’une marque de soins de la peau.

3. Jonathan Van Ness – 5 millions de dollars (3,7 millions de livres sterling)

En plus d’être sur Queer Eye, Jonathan Van Ness est maintenant un coiffeur à succès, animateur de podcast, activiste, acteur, auteur et personnalité de la télévision. Ils ont publié quatre livres et ont une entreprise de coiffure.

2. Bobby Berk – 6 millions de dollars (4,4 millions de livres sterling)

Ensuite, Bobby Berk, l’expert de l’intérieur de Queer Eye. Bobby a sa propre marque d’articles ménagers et a lancé Bobby Berk Interiors + Design, spécialisé dans les services de décoration d’intérieur. Il est un architecte d’intérieur à succès, a animé des émissions de télévision et a également publié un livre au cours de sa carrière.

1. Tan France – 6 millions de dollars (4,4 millions de livres sterling)

La valeur nette la plus élevée de tous les membres de Queer Eye Fab Five provient de Tan France. Tan est un créateur de mode et a participé à un certain nombre d’émissions de télévision, notamment en tant que co-animateur de Next In Fashion sur Netflix. Ses mémoires, Naturally Tan, ont été publiés en juin 2019 et Tan a publié au total trois livres.

Image en vedette via Instagram @jvn.