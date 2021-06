Qui est le nouveau chef du DUP, Sir Jeffrey Donaldson ?

UNE

près plusieurs mois de drame politique extraordinaire au sein du député vétéran du DUP, Sir Jeffrey Donaldson a été jugé élu chef en l’absence de tout challenger.

Sir Jeffrey s’est assuré le leadership lors de sa deuxième tentative quelques semaines seulement après avoir été nommé de justesse par Edwin Poots.

Cela survient après la démission de M. Poots après seulement quelques semaines à la barre à la suite d’une révolte du parti contre lui.

Sir Jeffrey a initialement proposé son nom pour devenir chef après l’éviction d’Arlene Foster à la suite de troubles internes au parti.

Archives ULSTER DUP / PA

LIRE LA SUITE

Il a perdu contre M. Poots par 19 voix contre 17 lors de la toute première élection à la direction du DUP le mois dernier.

Cependant, la décision de M. Poots de ne pas mentionner son rival vaincu dans son discours de remerciement et son positionnement d’alliés proches à des postes ministériels clés ont été considérés comme révélateurs de son incapacité à guérir les blessures qui s’étaient ouvertes au sein de sections du parti.

Sir Jeffrey était l’un des trois députés qui se sont présentés la semaine dernière à une réunion clé de Stormont des députés du DUP après que M. Poots a annoncé sa décision d’aller de l’avant et de nommer son proche allié Paul Givan au poste de premier ministre, après qu’un accord a été conclu mettant fin à un impasse sur les lois sur la langue irlandaise, le gouvernement britannique acceptant de légiférer si Stormont ne le fait pas.

M. Poots a quitté la réunion avant qu’elle ne soit terminée – pour nommer M. Givan à l’Assemblée – et avant qu’un vote ne soit pris qui a révélé que la majorité du DUP s’y opposait.

Sir Jeffrey a également assisté à une réunion clé au siège du DUP plus tard dans la même journée, où M. Poots a appris qu’il avait perdu la confiance des dirigeants du parti, ce qui a entraîné sa démission en tant que chef 21 jours seulement après sa ratification.

Il appartiendra maintenant à Sir Jeffrey de ramasser les morceaux, et il devra également faire face à bon nombre des mêmes défis que son prédécesseur.

Le parti était furieux de l’acceptation de l’accord sur les lois sur la langue irlandaise, et on peut également s’attendre à ce que Sir Jeffrey adopte une ligne plus dure sur le protocole d’Irlande du Nord, auquel les syndicalistes s’opposent.

Il devra également fédérer un parti encore ébranlé par l’éviction de Mme Foster ainsi que par la démission de M. Poots, en amont des élections de Stormont actuellement prévues pour l’année prochaine.

Le Parti unioniste démocrate se réunit pour ratifier son nouveau chef / PA Wire

Sir Jeffrey a également indiqué précédemment que s’il devenait chef du parti, il se présenterait aux élections à l’Assemblée et occuperait le poste de premier ministre à Stormont, bien que cela pourrait ouvrir la possibilité d’une élection partielle délicate dans son siège de Lagan Valley, où l’Alliance a fait des gains ces dernières années.

Quel que soit le résultat, Sir Jeffrey est un vétéran de la politique et détient le titre de député le plus ancien d’Irlande du Nord, arpentant les couloirs de Westminster depuis 1997.

L’homme de 58 ans, né à Kilkeel dans le comté de Down, a commencé avec le Parti unioniste d’Ulster (UUP), qu’il a rejoint très jeune.

Il a déjà parlé de la première fois que les troubles ont affecté sa famille – le meurtre de son cousin Samuel Donaldson, un agent de police de la RUC, qui a été le premier policier à être fait sauter par l’IRA dans le conflit.

C’est cet événement qui a influencé la décision de Sir Jeffrey d’entrer dans la vie politique.

À l’âge de 16 ans, il a suivi sa tradition familiale en devenant membre de l’Ordre d’Orange, puis a suivi les traces de son défunt père Jim en rejoignant l’Ulster Defence Regiment (UDR).

L’ancien syndicaliste d’Ulster est considéré comme un modéré dont les perspectives politiques sont globalement conformes à celles de Mme Foster.

En 1985, à 22 ans, il est élu à l’Assemblée d’Irlande du Nord, devenant ainsi le plus jeune à remporter un siège à Stormont.

Sa relation avec l’ancien leader de l’UUP, David Trimble, a commencé à s’effondrer à cause de l’accord du Vendredi saint.

Réunion du conseil syndical d’Ulster / Archives de l’AP

Sir Jeffrey a mené un débrayage des pourparlers de paix de 1998 après s’être opposé à la libération anticipée de prisonniers républicains et loyalistes.

Il a quitté le parti avec Mme Foster et Norah Beare et a rejoint le DUP en janvier 2004.

On a le sentiment que l’aile traditionnelle du DUP n’a jamais vraiment fait confiance à Mme Foster en raison de ses racines UUP, et Sir Jeffrey pourrait faire face à un défi similaire s’il veut lui succéder.

En 2009, Sir Jeffrey s’est excusé d’avoir réclamé des films payants sur ses dépenses parlementaires lors de séjours à l’hôtel.

Il a remboursé les 555 £ et a déclaré qu’il avait eu tort de soumettre les réclamations.

Alors que le coût des films se situait dans la catégorie de prix la plus élevée, Sir Jeffrey a nié que le contenu qu’il regardait était de nature adulte.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il avait regardé, Sir Jeffrey a déclaré que les films comprenaient la trilogie Star Wars et The Lion, The Witch And The Wardrobe.

Il a été reconnu par la reine lors de ses honneurs d’anniversaire de 2016 et a reçu le titre de chevalier.