Qui est le nouveau maire de Londres? | Politique | Nouvelles

Le vote pour l’élection du maire de Londres s’est clôturé à 22 heures jeudi soir, au milieu d’une récolte d’élections à travers le Royaume-Uni sur ce qui a été surnommé le “ super jeudi ”. En raison de la pandémie de coronavirus, le décompte des voix prend plus de temps que d’habitude car des mesures de sécurité sont mises en œuvre.

Qui est le nouveau maire de Londres?

Les décomptes définitifs n’ont pas encore été déclarés, mais les premiers résultats montrent que le maire sortant Sadiq Khan servira un autre mandat pour les travaillistes.

Vendredi soir à 21 h 30, sept des 14 circonscriptions de l’hôtel de ville s’étaient déclarées.

Le décompte jusqu’à présent a montré que M. Khan avait une avance sur son concurrent le plus proche, Shaun Bailey, avec près de 25 000 voix.

Cependant, la course était beaucoup plus proche que prévu, avec M. Bailey de Tory performant en banlieue et faisant des résultats une montre mordante vendredi.

Si ces prévisions seront rassurantes pour M. Khan, vendredi aurait été tendu pour le maire de la capitale ces cinq dernières années.

La première série de résultats provenant de quatre circonscriptions a placé M. Bailey devant M. Khan par 5 307 voix au total, avec des avances massives dans les banlieues.

Les bastions de banlieue conservateurs de Bexley et Bromley ont vu M. Bailey avec une avance de 56 280 sur le candidat travailliste.

Il a également pris une avance surprise à Brent et Harrow, avec 65 566 voix contre 61 778, soit un écart de 3 788.

Et il était en tête dans la région du centre-ouest, qui couvre les zones clés des conservateurs telles que Westminster, Kensington et Chelsea, y compris la région de Ladbroke Grove où M. Bailey a grandi.

Ici, il avait une avance de 2 205, entre 53 713 et 51 508 pour M. Khan.

Mais après avoir plongé les médias sociaux dans l’effondrement alors que la réalité de Londres devenant à nouveau bleue semblait possible, le candidat travailliste s’est déchiré vendredi soir.

M. Khan a obtenu une majorité massive de 56 966 votes de première préférence dans le bastion travailliste de Lambeth et Southwark.

Mais les résultats, publiés parallèlement à la proclamation des sièges de l’Assemblée de Londres, ont montré que M. Bailey a surpassé toutes les attentes.

À Bexley et Bromley, il a sondé plus de 100000 votes – plus de 3000 de plus que ce que Zac Goldsmith a géré pour les conservateurs en 2016.

À Brent et Harrow, le siège de l’assemblée a été conservé par les travaillistes avec une majorité de plus de 20 000 voix – mais M. Bailey a surclassé le candidat à l’assemblée de son parti par environ 9 000 voix.

Il a également surpassé M. Khan par 5 009 voix à Ealing et Hillingdon, avec 79 863 voix contre 74 854, malgré le siège détenu par les travaillistes à l’Assemblée de Londres.

M. Bailey a obtenu 82 361 voix à Havering et Redbridge, la circonscription dans laquelle lui et sa famille vivent maintenant, contre 49 818 pour M. Khan – une victoire nette de 32 543.

Mais M. Khan a obtenu de bons résultats dans la circonscription du Nord-Est, recueillant 67 126 voix de plus que son rival, 111 359 à 44 233.

Dans ces deux circonscriptions de l’est de Londres, M. Bailey a dépassé le vote conservateur obtenu par Zac Goldsmith en 2016 de plusieurs milliers de voix, malgré une baisse du taux de participation global.

Les résultats ont également montré que les Verts se comportaient fortement, revendiquant la deuxième place dans la circonscription de l’Assemblée de Lambeth et Southwark et les mettant sur la bonne voie pour trois ou quatre membres record.

Les Lib-Dems ont déclaré que leurs résultats s’amélioreraient demain lorsque des sièges tels que ceux de Richmond et de Kingston seraient déclarés.