Qui est le petit ami chanceux d’Emma Watson ? Ce que nous savons sur Leo Robinton

Qui est Léo Robinton ?

Selon The Sun, Leo Robinton est un homme d’affaires de 31 ans basé à Los Angeles, en Californie, qui travaillait dans une entreprise spécialisée dans le cannabis, mais il a quitté son poste après avoir rencontré Emma Watson.

Leo a trois frères et sœurs plus âgés : Luly, Daisy et Charlie, et un frère jumeau nommé Archer. En 2017, Daisy a tweeté une photo avec Leo lors de la marche des femmes à Washington DC, nous savons donc qu’il est aussi féministe. Quelle paix !

Proud of my little bro for trekking across the country to support women's rights ❤ @theresleo #EmpowerWomen #WomensMarchDC pic.twitter.com/BLCGeYbyFS — Daisy Robinton, PhD (@DaisyRobinton) January 21, 2017