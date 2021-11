Qui est le plus fiable lorsqu’il s’agit de marquer au quatrième quart-temps ?

Il existe une statistique NBA qui éclate avec une grande force à travers les nouvelles les plus récentes de la meilleure ligue de basket-ball de la planète, et répond au fait de savoir qui sont les meilleurs joueurs du monde. NBA lorsqu’il s’agit de jeter son équipe sur le dos lorsqu’il s’agit de marquer dans les moments chauds, lors des derniers quart-temps.

C’est ce qui coûte le plus cher. Les équipes se frappent des gâteaux pour pouvoir ajouter les joueurs les plus décisifs lors du score lorsque le ballon brûle, lorsque la main tremble et lorsque la différence entre marquer un panier et rater c’est la différence drastique entre la victoire et la défaite, entre le succès et échec suspendu à un fil si fin qu’on le voit à peine.

C’est sur cette ligne fine que certains des joueurs les plus décisifs de toute la NBA se sentent le mieux, ceux que nous incluons dans ce classement intéressant. Quels sont les joueurs qui accumulent le plus de points marqués au 4ème quart-temps ?

Noms

La liste contient un certain nombre de noms intéressants :

DeMar DeRozan – 103

Cole Anthony – 85

Tyler Herro – 79

Paul Georges – 79

Giannis Antetokounmpo – 77

Ponts milles – 77

Zach LaVine – 76

OG Anunoby – 75

Nickeil Alexander-Walker – 72

Tyrese Maxey – 72

Que l’attaquant des Chicago Bulls soit l’un des joueurs les plus décisifs dans les moments les plus chauds est une évidence, bien que le nom de joueurs plus jeunes comme Cole Anthony, Nickeil Alexander-Walker ou Tyrese Maxey, l’avenir de la ligue en termes de talent de marqueur est concerné.