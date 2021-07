Qui est le plus jeune athlète de l’équipe américaine aux Jeux de Tokyo ?

Aux Jeux olympiques de Tokyo cet été, l’équipe des États-Unis compte 613 athlètes et leur âge varie énormément. Et tandis que l’équestre Phillip Dutton est le membre le plus âgé de l’équipe olympique américaine à 57 ans, qui est le plus jeune ?

Les super jeunes athlètes ne manquent pas aux Jeux cet été, comme les skateurs de 12 et 13 ans qui se sont qualifiés pour représenter la Grande-Bretagne et le Japon. Et puis il y a Hend Zaza, une joueuse de tennis de table syrienne de 12 ans qui sera la plus jeune athlète aux Jeux olympiques de Tokyo après s’être qualifiée l’année dernière alors qu’elle n’avait que 11 ans, a rapporté The Independent.

Mais pour l’équipe américaine, la nageuse Katie Grimes est la plus jeune athlète à 15 ans.

Elle est originaire de Las Vegas et aux essais olympiques en juin, elle s’est qualifiée au 800 mètres nage libre, aux côtés de Katie Ledecky (ou plutôt à environ six secondes de la star de la natation pour terminer deuxième).

Grimes a terminé troisième aux essais du 1500 mètres nage libre, derrière Ledecky et Erica Sullivan, et ne s’est donc pas qualifié. Mais comme l’a noté Team USA, elle est la plus jeune nageuse olympique américaine depuis Amanda Beard, qui s’est qualifiée pour les Jeux de 1996 à 14 ans.

Le plus jeune athlète olympique jamais enregistré aux Jeux était le gymnaste grec Dimitrios Loundras, âgé de 10 ans, qui a concouru en 1896, selon le Comité international olympique.

