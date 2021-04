Qui est le porcelet du chanteur masqué? Voici nos meilleures suppositions

En ce moment de la compétition, Porcinet est l’un des meilleurs chanteurs de The Masked Singer. De la tonalité vocale à ces notes aiguës, celui qui se cache derrière le masque est un professionnel au talent naturel. Jusqu’à présent, Piglet a abordé des chansons dans plusieurs genres, de «7 Years» de Lukas Graham au duo country Dan et Shay «Speechless» en passant par «Good to Be Alive (Hallelujah)» du chanteur pop-rock Andy Grammer. Il a réussi à passer de chanson en chanson sans se débattre ni se sentir à sa place. Vu sa présence sur scène, le Porcinet est un vrai showman, mais est-il un artiste musical ou une star de la télé-réalité?