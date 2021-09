Qui est le premier lauréat d’EXATLON USA ?

in

Telemundo Chelly Cantu : Le premier champion Exatlon USA.

La compétition de réalité sportive Exatlon États-Unis, est en pause après sa cinquième saison. Celui qui a été particulièrement intense, où non seulement des émotions ont été vécues à tous les niveaux, mais nous avons également rencontré un nouveau présentateur, et nous avons rencontré des athlètes de première main des éditions précédentes qui sont revenus avec un problème en suspens, atteignant la gloire définitive dans le ” la concurrence la plus féroce de la planète ».

Qu’est-ce qu’Exatlon France ?

Exatlon est une émission télévisée de compétitions extrêmes, qui se déroule dans une zone spécifique de la République dominicaine, où un certain nombre d’athlètes sont répartis en deux équipes, la rouge et la bleue, appelées respectivement Célèbre et Concurrente et ils s’affronteront sur différents circuits de différents degrés de difficulté.

Au fil des semaines, les équipes et les athlètes gagnent différents prix qui peuvent être des voitures, de l’argent et des avantages pour avancer dans la compétition. Le 26 janvier 2019, la cérémonie finale historique de la première saison a eu lieu, où une femme a célébré le triomphe, recevant le prix de 200 000. Il s’agit de Marisela “Chelly” Cantú, une gymnaste mexicaine qui, dès le début, a ravi le cœur de ses pairs et du public.

Qui est Marisela “Chelly” Cantú ?

La primera triunfadora de Exatlon Estados Unidos, perteneció durante su participación en la competencia al Team Rojo (Famosos) y midió fuerzas con “el soldado” del Team Contendientes, Kenny Ochoa, que tuvo una situación de salud que llevó a que la gran final durara deux jours.

Après avoir été traité par l’équipe médicale d’Exatlon aux États-Unis, le diagnostic d’Ochoa était une infection de l’estomac appelée Salmolenosis, qui l’a empêché de se remettre pendant quatre jours du confortable Fortaleza.

La grande finale s’est déroulée comme suit : les deux athlètes ont dû battre les records de temps établis par les autres concurrents d’Exatlon États-Unis au cours des trois mois qu’a duré la compétition. Et cette tâche difficile a dû être accomplie dans 3 des cinq circuits de la journée.

Chelly Cantú l’a emporté avec la victoire lors de la dernière nuit, et lorsqu’ils l’ont interrogée sur ce qu’elle allait faire avec l’argent, la jeune femme a assuré qu’elle partagerait un rôle avec Kenny Ochoa, car “C’était une finale épique. Nous étions tous les deux prêts à gagner. Je vais donner une partie de l’argent à Kenny, une autre partie pour ma sœur religieuse qui fait du beau travail et le reste pour mon travail avec les gymnastes ».

Rappelons que Chelly est une gymnaste passionnée de profession, qui a déjà représenté son Mexique natal dans diverses compétitions internationales. C’est jusqu’à ce qu’Exatlon États-Unis change sa vie, aujourd’hui Chelly est mariée et est ambassadrice de différentes marques commerciales, et est également commentatrice pour Exatlon États-Unis, où elle donne à chaque participant un aperçu de la compétition, avec des conseils, des idées et même des astuces pour réaliser votre meilleure version sur les circuits difficiles de la compétition.

