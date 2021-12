Qui est le président du Bayern Munich ?

08/12/21 à 18h21 CET

Herbert Hainer est le président du Bayern Munich depuis 2019. Il a remplacé son ami « Uli » Hoeness à la tête de l’entité dans un vote qui comprenait avec 6 091 voix pour, 79 contre et 36 abstentions.

Issu du monde des affaires Hainer a été directeur de multinationales comme Adidas, Lufthansa, Allianz et Accenture. Hainer, 65 ans, est lié au club depuis 2014 en tant que président par intérim du conseil d’administration de l’équipe et exerçant différentes fonctions dans d’autres domaines d’activité.

Il ne faut pas oublier que le plus grand partie de la propriété (75%) du club bavarois Elle appartient aux partenaires, mais Allianz, Audi et Adidas détiennent également un pourcentage de l’actionnariat. C’est grâce à la fameuse règle du 50+1 en Allemagne pour éviter que les clubs ne tombent entre les mains de milliardaires, magnats, cheikhs et compagnie, il faut que 50% de la propriété plus une part appartient aux associés.