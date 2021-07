Qui est le prochain pour Conor McGregor ? Quatrième combat de Dustin Poirier, trilogie avec Nate Diaz, ou Tony Ferguson ?

in

Qui est le prochain pour Conor McGregor ? Cela semble être la question séculaire à ce stade.

Jusqu’en 2016, l’Irlandais était un phénomène à l’intérieur de l’octogone. Il est toujours un phénomène à bien des égards, mais il a une victoire lors de ses quatre derniers combats et il n’a eu que cinq combats en cinq ans.

L’avenir de combat de McGregor n’est pas clair pour le moment

Il a atteint des sommets que personne d’autre n’a jamais vus en MMA. Mais maintenant, il entre dans une phase cruciale de sa carrière et cela va de pair avec son pouvoir de star.

McGregor a passé ses premières années à poursuivre un combat contre Floyd Mayweather qui l’a rendu riche au-delà de ses rêves les plus fous. Il avait déjà atteint le statut de double champion à ce stade de l’UFC.

Dans les années qui ont suivi, il a perdu contre Khabib Nurmagomedov et avec cela, sa suprématie légère. Khabib a pris sa retraite avec une fiche impeccable de 29-0, donc pas la fin du monde de perdre ce combat.

Il a bombardé Donald Cerrone lors d’un combat de retour en janvier 2020, mais maintenant, en 2021, il a perdu deux fois contre Dustin Poirier et est sorti du deuxième combat avec une jambe cassée.

Cela va être un long chemin en arrière pour McGregor

Pour un homme qui fête ses 33 ans cette semaine, ce n’est pas une bonne série de performances et sa santé n’a pas résisté. L’ouragan de violents KO et de frappes magistrales qui ont créé cette énigme jusqu’à devenir le tout premier double champion est difficile à voir maintenant.

Alors, quelle suite pour McGregor quand il sera guéri ? Le président de l’UFC, Dana White, semblait disposé à ce que McGregor et Poirier se rencontrent pour la quatrième fois après le combat, mais Gareth A. Davies a déclaré à talkSPORT que cela n’était pas nécessaire.

«C’est un spécialiste du marketing de génie à bien des égards et une vache à lait pour l’UFC, mais sur le plan athlétique, je pense que ses jours, s’ils ne sont pas comptés, sont révolus.

McGregor sera toujours le tout premier double champion de l’UFC

«Je ne pense pas que nous verrons un quatrième combat entre eux. Il n’y en a absolument pas besoin. Si l’UFC y voit de l’argent, il le fera. Mais je pense que c’était assez concluant sur qui est le combattant d’élite en ce moment.

White a estimé que le pay-per-view a attiré «n’importe où entre 1,7 et 1,8 million» d’achats, ce qui en ferait le deuxième pay-per-view le plus vendu de l’UFC.

Bien que beaucoup pensent que le stock de McGregor s’estompe, il n’a jamais eu de combat ennuyeux. Il n’a jamais eu que des feux d’artifice qui gagnent, perdent ou font match nul. Cette partie de son lustre reste intacte et pour la stupidité de ses singeries après la défaite à l’UFC 264, il existe un marché de personnes qui aiment ça.

Son pouvoir de star n’a montré aucun signe de déclin face à ses mauvais résultats. Il promet du divertissement et c’est ce que vous obtenez.

Le record de Conor McGregor n’est plus ce qu’il était autrefois

Pour un homme qui a gagné 180 millions de dollars l’année dernière, que lui reste-t-il à faire à l’UFC ? Où doit-il aller ensuite ?

Il pourrait revenir avec Poirier. Le Diamond affrontera ensuite Charles Oliveira pour le titre des poids légers et McGregor, compte tenu de sa position à l’UFC, pourrait se qualifier pour le titre si Poirier sort victorieux.

Si cela ne se produit pas, McGregor a à nouveau une route extrêmement dangereuse vers le titre. Les choses pourraient ne pas bien se passer contre des combattants comme Justin Gaethje, Michael Chandler ou des propositions difficiles comme Islam Makhachev.

Des combats à gros prix le verraient affronter des gars comme Tony Ferguson – qui est également sur une séquence de défaites – ou terminer la trilogie avec Nate Diaz.

getty

Diaz s’est battu pour la dernière fois contre McGregor en 2016 et l’option de la trilogie serait idéale pour les deux hommes

En dehors de cela, il se bat contre des gars bien plus affamés que lui et son héritage pourrait en souffrir. S’il affronte Diaz et Ferguson – des gars dans la mi-trentaine qu’il pourrait vraisemblablement battre, alors il pourra évaluer où il en est après cela.

McGregor affirme que le retour est en marche après l’opération réussie de sa jambe cassée, mais, à première vue, il a plus à perdre qu’à gagner pour revenir dans l’octogone à ce stade.