Qui est le quart-arrière des Jets ?

EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY – 31 OCTOBRE: Mike White # 5 des Jets de New York au cours de la première moitié de son premier départ en carrière contre les Bengals de Cincinnati au MetLife Stadium le 31 octobre 2021 à East Rutherford, New Jersey. (Photo de Sarah Stier / .)

Le quart-arrière des Jets de New York, Mike White, s’est blessé jeudi soir contre les Colts d’Indianapolis. Que feraient-ils s’il se blessait ?

Zach Wilson est également absent, bien sûr, avec une blessure à lui. C’est pourquoi les Jets ont échangé leur nouveau quart-arrière de sauvegarde, qui se trouve justement être en uniforme pour Robert Saleh s’ils ont besoin de lui.

Les Jets ont eu quelque chose de bien, il est donc naturel que cela s’équilibre avec une blessure. C’est ainsi que fonctionnent les dieux de la NFL.

White a établi un record de la NFL pour les réalisations lors de son premier départ dans la NFL le week-end dernier contre les Bengals de Cincinnati dans une rare victoire des Jets. Croyez-le ou non, son maillot a été envoyé à Canton, OH à la suite du Pro Football Hall of Fame.

Après le match, Saleh a refusé de s’engager envers White ou Wilson en tant que quart-arrière partant de l’équipe pour aller de l’avant.

Tableau de profondeur NY Jets QB

Le quart-arrière des Jets, à ce stade, serait Josh Johnson. Les Jets ont échangé contre Flacco avant la date limite des échanges de la NFL, rachetant le quart-arrière des Eagles de l’époque pour des centimes par dollar. En fin de compte, cela pourrait être une décision très précieuse pour les Jets aux heures de grande écoute.

White a subi une blessure à l’avant-bras ou au poignet et a du mal à saisir le football à ce stade du match.

Qui est Josh Johnson ?

Johnson semble être en quête de jouer pour chaque équipe de la NFL.

À ce stade, il a joué dans des matchs pour les Bucs, les Browns, les Bengals, Washington et maintenant les Jets.