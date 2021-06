in

Deux accidents majeurs se sont produits dans la partie la plus rapide du circuit de la ville de Bakou lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan.

D’abord Lance Stroll, puis Max Verstappen se sont écrasés sans avertissement alors qu’ils approchaient de la ligne droite des stands, en raison de défaillances des pneus arrière gauche.

Les réponses des pilotes et des équipes sur les radios ont révélé un surprenant mélange de confusion et d’inquiétude sur la façon dont les incidents ont été traités.

Dans les deux cas, il y a eu un délai important entre la survenue des collisions et le déploiement de la Safety Car. Lorsque Verstappen s’est écrasé, l’ingénieur de course de Sebastian Vettel l’a prévenu de l’incident alors qu’il l’avait dépassé, mais la voiture de sécurité n’a été déployée qu’après avoir atteint le virage 16, presque un tour complet plus tard.

Lorsque Stroll s’est écrasé, plusieurs conducteurs ont signalé avoir vu des panneaux de voiture de sécurité bien avant que la voiture de sécurité ne soit officiellement déployée et que les équipes en soient averties sur les écrans de chronométrage.

Pendant les délais entre les accidents et les périodes subséquentes de la voiture de sécurité, des drapeaux jaunes à double agitation ont été présentés sur les scènes. Mais dans les deux cas, certains conducteurs ont ralenti beaucoup plus que d’autres en réponse.

La cause des accidents et la possibilité que d’autres incidents se produisent ont également suscité l’inquiétude des conducteurs. George Russell s’attendait à ce que la course soit signalée par un drapeau rouge après l’accident de Stroll, car plusieurs pilotes étaient passés par la scène de l’accident et avaient potentiellement roulé sur des débris, endommageant leurs pneus.

Vettel a rapidement soupçonné que l’accident de son coéquipier avait été causé par une défaillance de pneu. À la suite de l’accident de Verstappen, comme il l’a mentionné lors de la conférence de presse d’après-course, Vettel a déclaré qu’il craignait qu’un autre pilote subisse une défaillance similaire.

A cette occasion, la course a été arrêtée, ce qui a permis aux pilotes de monter des pneus neufs, et les deux derniers tours de la course se sont déroulés sans autre incident.

Annonce | Devenez un partisan de . et passez sans publicité

Balade : « Sortez-moi de cet endroit »

Après la défaillance des pneus et l’accident de Stroll, sa voiture s’est immobilisée à l’approche de l’entrée de la voie des stands. Alors que la scène de son accident était initialement couverte de drapeaux jaunes et, plus tard, d’une voiture de sécurité, il souhaitait qu’elle soit signalée par un drapeau rouge, attirant l’attention du directeur sportif de l’équipe, Andy Stevenson.

BaladeWhoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. drapeau rouge, drapeau rouge. Sortez-moi de cet endroit de la piste. Joyce Drapeau rouge rapidement Andy. JoyceERS état bravo, ERS état bravo. Reste dans la voiture, Lance. Restez dans la voiture pour le moment. Endroit dangereux, restez dans la voiture. Les gens peuvent vous voir. JoyceSafety Car, Safety Car maintenant. Voiture de sécurité maintenant.Promenez-vous J’ai eu une crevaison JoyceCopiez ça, copiez ça.JoyceIl y a un espace maintenant pour sortir de la voiture.

Gasly : ‘On pique’ ?

Pierre Gasly a été l’un des premiers pilotes à passer la scène de l’accident de Stroll et voulait savoir s’il devait s’arrêter pour profiter de la période probable de la Safety Car. Cependant, il a passé l’entrée de la voie des stands si vite que l’équipe n’a pas pu réagir.

GaslySafety Car, Safety Car! Est-ce qu’on pique?HamelinBox, box, box.GaslyFuck, bordel.HamelinOK, c’est OK.HamelinC’est juste un jaune pour le moment, juste un jaune, garde la tête baissée.HamelinSafety Car. Ils mettent Safety Car mais je n’ai rien sur le [unclear].

Les premières planches de Safety Car

Plusieurs pilotes ont vu des panneaux indiquant que la voiture de sécurité sortait avant de pouvoir passer au stand.

JegoNous vous tiendrons au courant mais gros crash de Stroll dans la ligne droite principale.LatifiSafety Car, Safety Car.JegoJe ne le vois pas.LatifiJe vois les panneaux Safety Car, mais je ne vois pas les lumières.L’entrée JegoPit est fermée, restez à l’extérieur, l’entrée des stands est fermée. Probablement beaucoup de débris sur le départ-arrivéeLatifi Y a-t-il cependant une voiture de sécurité? Je ne vois pas les lumières.Jego Non, ce n’est pas Safety Car, non. Donc reste positif, l’entrée des stands est fermée.LambiaseIl y a un gros accident sur la ligne droite de départ arrivée.VerstappenIls montrent Safety Car mais je n’ai pas de message.LambiaseD’accord.LambiaseContinuer pour le moment. Yep.LambiaseOk, maintenant Safety Car déployé, tiret positif, tiret positif.LambiaseOK, donc Stroll est dans les barrières au départ pour la ligne droite sur le côté gauche pour rester sur la ligne droite.LambiaseAu moment où l’entrée de la voie des stands est fermée donc nous restons dehors, restons dehors. Si vous le voyez ouvert très tard, alors boxez, d’accord. Si vous voyez le message que la voie des stands est ouverte tard, vous pouvez boxer, sinon, restez en dehors, restez en dehors.LambiaseSi on vous dit de passer par la voie des stands, alors nous changerons vos pneus.VerstappenOk.LambiaseAlors restez dehors pour la moment.LambiaseAlors reste à droite, Max reste à droite, il y a un aileron avant juste devant toi. Restez à droite. Homme bon.

Vettel : « Est-ce que son pneu a éclaté ? »

WrightRegardez juste Lance devant, il y a un shunt devant, soyez juste prudent.WrightSafety Car, Safety Car, obtenez le delta positif.WrightPour maintenir la température dans les pneus, vous pouvez sortir quatre, quatre. Vous pouvez aller à ‘chauffer’, en fait, aller à ‘chauffer’. En travaillant maintenant dur sur les températures des pneus, maintenez les températures des pneus. Lance va bien. VettelBon. Que s’est-il passé? Son pneu a-t-il éclaté ?WrightNous ne sommes pas encore sûrs, nous ne sommes pas sûrs.WrightNous pouvons avoir un peu plus de freinage.Wright Assurez-vous simplement que vous êtes bien sur votre delta lorsque vous dépassez les Safety Car un et deux.WrightEn fait, l’entrée des stands est fermé donc tu vas bien sur ton delta, c’est juste à propos de la température des pneus.

Norris : ‘Yuki n’a même pas levé’

Pendant la course, un échange radio entre McLaren et le directeur de course Michael Masi a été diffusé, dans lequel McLaren s’est plaint que Yuki Tsunoda d’AlphaTauri n’avait pas suffisamment ralenti en réponse aux doubles drapeaux jaunes agités.

Lando Norris a attiré l’attention de l’équipe sur la réaction de Tsunoda au crash de Stroll :

JosephDouble drapeaux jaunes. Débris sur la ligne droite principale. Il y a une voiture sur le côté gauche. Norris Yuki n’a même pas soulevé. Safety Car.JosephSafety Car déployé. Voiture de sécurité déployée. D’accord, conduisez jusqu’au delta, conduisez jusqu’au delta. Norris Ils n’ont pas… les planches de la voiture de sécurité étaient sorties sur le départ-arrivée mais Yuki est restée à fond. J’ai donc perdu tellement de temps.JosephD’accord, j’ai compris. C’est une voiture de sécurité, donc tout le monde va se regrouper à nouveau, alors ne vous inquiétez pas pour ça. L’entrée de la voie des stands est fermée, veuillez confirmer. NorrisOk ouais confirmer. Les pneus sont corrects, je dirais, beaucoup de grainage à l’avant droit, ne s’éclaircissant pas, je ne pense pas. Je dirais que c’est bon pour un redémarrage.…Joseph Juste pour confirmer, nous avons informé la direction de course que Tsunoda ne ralentissait pas devant.

Russell : « Ils doivent signaler cela »

Russell s’inquiétait de la possibilité de crevaisons résultant de l’accident de Stroll :

UrwinDouble jaune sur la ligne droite principale.RussellSafety Les panneaux des voitures sont sortis.UrwinL’entrée des stands est fermée, l’entrée des stands est fermée, débris sur la ligne droite. La voiture de sécurité est sortie. Reste dehors. L’entrée de la fosse est fermée. Débris sur la ligne droite principale.RussellTrès bien, mettez-vous sur moi pour les freins.UrwinLes freins vont bien, les freins sont chauds, ce sont les pneus avant, maintenez la température à l’avant. Débris sur la ligne droite principale.[…]Russell Ils doivent signaler cela, sûrement, nous avons conduit à travers un tas de débris.

Leclerc : « Pourquoi attendent-ils ?

Lorsque Verstappen s’est écrasé, Leclerc a été mystifié par la décision du contrôle de course d’attendre si longtemps avant d’envoyer la voiture de sécurité. Cela signifiait que plusieurs conducteurs se sont approchés de la scène de l’accident à grande vitesse, où on leur a montré des drapeaux jaunes à double agitation indiquant qu’ils devaient «ralentir et être prêts à s’arrêter».

Marcos PadrosAller à gauche, à gauche sur la ligne droite principale. À droite, à droite. Euh, crash dans la ligne droite principale, à gauche, reste à gauche.Marcos PadrosNous sommes toujours en course.LeclercC’est une blague, c’est une blague, sort la putain de Safety Car tout de suite, pourquoi est-ce qu’ils attendent ?Marcos PadrosSo Safety Voiture déployée.

Vettel : « La question est de savoir qui est le prochain ? »

Vettel, qui a connu des défaillances soudaines de pneus à trois reprises en 2015, 2016 et 2017, s’inquiétait de la possibilité que d’autres se produisent.

WrightAttention, Verstappen devant, il y a un crash.WrightSafety Car, Safety Car, ralentissez et obtenez votre delta positif. Nous nous attendons à ce que ce soit par la voie des stands. C’est par la voie des stands, alors assurez-vous d’utiliser le limiteur lorsque vous entrez dans la voie des stands.WrightLa voiture de sécurité vous attendra à la fin de la voie des stands.VettelEst-ce qu’il va bien?WrightOui tout va bien, il est sorti de la voiture. WrightJust pit limit.WrightPerez devant vous est peut-être en train de s’arrêter.WrightVous pouvez en sortir deux quand vous êtes prêt, en sortir deux.WrightAlors même au dernier moment, travaillez aussi dur que possible sur les pneus, mais en toute sécurité. Revenez à un, revenez à un. WrightSebastian, nous pensons qu’il s’agit d’une crevaison à l’arrière gauche sur Verstappen et Lance. ?WrightCopy.WrightIls seront de retour par la voie des stands. Drapeau rouge, drapeau rouge.Saison 2021 de F1Parcourir tous les articles de la saison 2021 de F1

Partagez cet article de . avec votre réseau :