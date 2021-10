Qui est le taureau dans la saison 6 de « The Masked Singer » ?

Les fans de The Masked Singer vont se régaler avec la saison 6. Mercredi soir, Fox a diffusé la première partie de la première de la saison 6 de The Masked Singer, puis elle a diffusé la deuxième partie jeudi. Ils ont présenté au public de nouveaux concurrents, tels que Bull, Skunk, Mother Nature, Puffer Fish, Hamster et Octopus. Bull a épaté les juges avec sa première performance et s’est rapidement imposé comme un favori. Et sa deuxième performance n’était pas différente. Mais qui est le Taureau ? (Si vous n’avez pas pu regarder la première en deux parties en direct, vous pouvez vous tourner vers FuboTV, qui offre un essai gratuit aux nouveaux utilisateurs.)

Saison 6, Épisode 4 – « Fête à la maison »

Le Taureau a commencé son prochain paquet d’indices en disant, alors qu’il le déchirait sur un plateau tournant, qu’il n’avait jamais hésité à participer à une fête. Son paquet d’indices ne présentait pas votre fête moyenne, car il contenait également une photo encadrée de Carnegie Hall et un mannequin portant des gommages. Alors qu’il est la « vie de la fête maintenant », le taureau était une giroflée quand il était plus jeune. Comme il s’agit de l’épisode « House Party », tous les concurrents ont apporté un cadeau. Après leur performance, le Taureau a montré son cadeau de fête, qui était un cadeau emballé dans du papier orné d’un arbre de Noël.

The Bull a déclaré que sa prochaine performance était un moyen pour lui de montrer son soutien à Britney Spears, alors qu’il chantait une interprétation de « Circus ». Les juges ont été époustouflés par la performance du taureau et cela les a amenés à considérer un large éventail de célébrités. Jenny McCarthy a pensé que cela pourrait être Donald Glover. Robin Thicke était sur la piste des stars de Broadway, devinant Anthony Ramos. Nicole Scherzinger était sur la même voie, suggérant que Leslie Odom Jr.

Saison 6, Épisode 2 — « Première de la saison 2 nuits, Partie 2 : Retour à l’école »

Bull a déclaré que lorsqu’il était à l’école, il « marchait au rythme de mon propre tambour ». Mais, globalement, l’endroit où il se sentait le plus libre était son garage. Tout en brandissant une photo du Disney Concert Hall, Bull a expliqué qu’il transformerait son garage pour ses performances.

L’interprétation par The Bull de « What Hurts the Most » de Rascal Flatts est liée à son premier béguin. Après sa fabuleuse performance, Cannon a présenté son casier. De manière vraiment sauvage, le casier de Bull a en fait fait émerger quelques pom-pom girls, car il a expliqué qu’il a toujours été un fan des foules. Tous les indices faisaient penser à Jeong qu’il s’agissait de Darren Criss. Thicke avait des vibrations rock, devinant Brendon Flowers et Rufus Wainwright. McCarthy a pensé qu’il pourrait s’agir d’une ancienne star de Disney, suggérant Zac Efron ou l’un des Jonas Brothers.

Saison 6, Épisode 1 : « Première de la saison 2 nuits, Partie 1 : Première du groupe A »

Bull a immédiatement apporté une forte dose d’énergie lorsqu’il est arrivé sur scène. Le Taureau a expliqué qu’il avait grandi dans une petite ville entourée de vaches, d’où l’identité du Taureau. Alors qu’il était sur un bateau, le Taureau a déclaré qu’il avait parcouru le monde à la recherche de son « destin » et s’est finalement rendu compte qu’il voulait être le « plus grand de tous les temps ». Il a ensuite sorti une carte contenant un X rouge sur Cooperstown, que Thicke a noté comme étant l’emplacement du Baseball Hall of Fame. Le Taureau a entendu plusieurs « non » lorsqu’il a frappé aux portes, mais il n’a pas abandonné.

Bull a eu beaucoup de succès. Il a mentionné qu’il était devenu son propre patron et qu’Hollywood et Forbes « en avaient pris note ». Il fit signe à un astronaute alors qu’il racontait ses succès. Quand il est arrivé sur une plage, qui présentait un lion en peluche, il a dit qu’il lui restait encore beaucoup à prouver. Alors, il s’essaie à The Masked Singer.

Alors que le Bull est sorti avec une tonne d’énergie, il a ralenti les choses en chantant « Drops of Jupiter » de Train et a rapidement époustouflé les juges. Même si ses côtelettes vocales ont fait sauter les juges de leurs sièges, Bull a déclaré qu’il était en fait timide à l’idée de chanter en public. McCarthy a pensé que cela pourrait être quelqu’un avec un lien avec un groupe de garçons, peut-être Brian Littrell. Thicke était perplexe, mais devina Sisqo. Jeong avait une supposition qui était hors du champ gauche, suggérant Dwayne Johnson.

