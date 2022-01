Qui est le vrai insurgé ?

par Dave King –

Les démocrates ont beaucoup de culot qualifiant l’émeute du 6 janvier du Capitole d’insurrection, étant donné qu’aucun des participants n’était armé, aucun n’a brûlé le bâtiment qu’ils ont envahi, aucun n’a demandé aux forces de police de quitter le bâtiment et de laisser les envahisseurs sous contrôle. , il n’y avait pas d’autorité de contrôle centralisée organisant l’invasion et personne n’a émis une demande non négociable qui devait être satisfaite, sinon. De plus, le ministère de la Justice a inculpé ZÉRO personnes pour le crime réel d’insurrection.

Sur la base des excuses que la presse de gauche et les politiciens démocrates ont avancées à propos des émeutes de Seattle à Baltimore que BLM et ANTIFA ont commises tout l’été 2020, il aurait été facile pour les républicains de pardonner l’invasion du Capitole en disant que les manifestants étaient justifiés. dans leurs actions parce qu’ils avaient le sentiment d’avoir été trompés lors des élections de 2020 et qu’ils se défoulaient simplement ; et ils pouvaient dire que leur invasion du bâtiment était « principalement pacifique ». Cette ligne de taureaux était bonne pour les terroristes de gauche en 2020 alors qu’ils incendiaient des villes, alors pourquoi cela ne fonctionnerait-il pas pour une manifestation non violente des partisans de Trump en 2020 ? Pourrait-il y avoir deux poids deux mesures au sein du parti démocrate et de leurs alliés de CNN qui les rendraient aveugles à cette vérité nue et honnête ?

C’est une insurrection étrange lorsque les envahisseurs ne sont pas armés, n’ont pas de chef, n’ont fait aucune demande, n’ont pas brûlé le bâtiment et que le seul décès a été l’un des manifestants (un partisan de Trump, soit dit en passant) qui n’était pas armé et était silencieux et pacifique regarder l’événement se dérouler lorsqu’un policier noir dans le bâtiment du Capitole lui a tiré dessus sans raison et sans justification. L’officier de police qui a tiré n’a pas été appelé un tueur qui devrait aller en prison, et personne n’a exigé que le service de police de Capitol Hill soit dissous en raison du meurtre injustifié.

D’autre part, le parti démocrate, qui dirige actuellement la nation d’une main lourde et de nombreux mandats, est organisé, a un chef qui dicte chaque mouvement de la foule, avait un cadre entièrement armé à l’intérieur du bâtiment du Capitole en janvier dernier, avait répété ses divers attaques contre la société américaine et notre constitution commençant en mai 2020 avec une attaque contre la Maison Blanche avec des armes et des bombes incendiaires, qui a blessé 50 agents des services secrets, et a fait évacuer le président et sa famille vers le centre des opérations d’urgence sous la Maison Blanche . Qu’est-ce qu’une attaque armée violente contre le président élu et sa famille à la Maison Blanche peut être autre qu’une insurrection organisée ? Et enfin, les démocrates ont terminé leurs répétitions terroristes en passant toute l’année 2020 à brûler, tuer et détruire des biens à travers les États-Unis, ils sont donc devenus assez bons dans ce domaine.

Et en outre, les démocrates ont publié un document appelé le projet de loi Build Back Badder qui appelle à la nationalisation du vote, ce qui est spécifiquement interdit par la constitution des États-Unis, car les lois de vote sont réservées exclusivement aux États et les procédures de vote que chaque État crée. . Désobéir à la constitution est un acte d’insurrection.

