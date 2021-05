Qui est le yéti du chanteur masqué? Voici nos meilleures suppositions

Yeti a prouvé qu’il était l’un des meilleurs interprètes de The Masked Singer. Du ton vocal à la chorégraphie énergique, celui qui se cache derrière le masque est un véritable interprète, tout comme le reste du Spicy 6. Même s’il n’a abordé que deux chansons, Yeti a montré sa gamme de chanteur en interprétant le légendaire boys band New “Si ce n’est pas l’amour” de l’édition et “Lonely” de la superstar de la pop Justin Bieber. Il a réussi à fournir une voix stable tout en s’attaquant à des routines de danse compliquées (ou à faire du roller). Compte tenu de sa présence sur scène, le Yéti est né pour être sur scène, mais est-il un artiste musical, une star de la télé-réalité ou les deux?