Qui est le youtubeur qui a défié Chino Maidana ?

Controversé. C’est le terme qui définit parfaitement Yao Cabrera qui, ces dernières heures, a de nouveau positionné son patronyme parmi les grandes tendances du monde numérique. Ce n’est pas un athlète, mais il en a défié un. Oui, le youtubeur de 24 ans, qui sera présenté ci-dessous, a été inspiré par le combat entre Mayweather et Logan Paul, Oui a défié l’ancien champion du monde Marcos el Chino Maidana de se battre au-dessus d’un ring. Qui est-ce? Sur quoi travaillez-vous ? Pourquoi est-ce tellement populaire? Au Olé, Tous les détails.

Qui est Yao Cabrera et pourquoi a-t-il défié Chino Maidana ?

SES DÉBUTS ET SES PROGRÈS

Cabrera est né en Uruguay mais vit en Argentine. A 24 ans, il cumule 3,3 millions de followers sur Instagram et 545 000 autres sur Twitter. Cependant, son plus grand nombre de fans est sur YouTube, une plateforme où il ajoute Près de 7 millions d’abonnés ! et des vidéos qui atteignent 30 millions de vues.

Yao Cabrera, youtubeur controversé. Photo : @yaocabrera

L’Uruguayen est arrivé sur YouTube en 2015 et à partir de là, il n’a cessé de grandir. Bien que depuis lors, il se consacre à la création de contenu de toutes sortes, son combat avec Duki -il ​​y a quelque temps- a marqué un avant et un après dans sa carrière en raison du grand impact qu’il a eu.

Cabrera se caractérise par des scandales. Aussi simple que cela. Parmi ses pratiques courantes figurent la montage de combats fictifs, les croisements avec différents personnages médiatiques Et, comme si cela ne suffisait pas, il complète son rôle dans les réseaux par des folies impensables comme Faites semblant de mourir aux mains de tueurs à gages ! pour appeler plus tard une marche sur l’obélisque afin de demander justice.

Cabrera échoue souvent à s’en tirer car, comme cela s’est produit dans l’antécédent précité, le mensonge de sa mise en scène transcende et, par conséquent, démantèle l’opération en question.

PLAINTES ET ACTES PÉNAUX

Cependant, le sien ne reste pas dans les farces : en l’an 2017, le youtuber a fait la une des journaux après avoir été filmé en train d’abuser -avec ses amis- d’une fille dans un hôtel. Bisous aux fans de 12 et 13 ans lors des traditionnels Meet & Greet (événements organisés par des personnalités publiques qui, dans la plupart des cas, acceptent de prendre des photos avec des centaines de fans en échange d’argent) et plaintes pour corruption de mineurs après leur avoir posé des questions à caractère sexuel pour des vidéos Youtube, une autre de ses performances pathétiques.

De plus, pendant la quarantaine, Cabrera est apparu sur tous les portails et journaux télévisés après avoir organisé plusieurs soirées clandestines dans une maison qu’il loue à Escobar, dont, selon son propriétaire, doit plus d’un million de pesos de dépenses.

VOTRE CARRIÈRE DE MUSICIEN

Mis à part les événements controversés, récemment, Cabrera a assuré qu’il avait quitté sa profession de youtubeur pour devenir musicien, et après un an, il a déjà sorti quatre chansons qui totalisent, entre toutes, un peu plus de 47 millions de visites.

YAO CABRERA ET SES ENGAGEMENTS AVEC PLUS DE RIAL ?

Cabrera a également sonné dans les médias après que des photos de lui et de Morena Rial, qui avaient auparavant été liées au youtuber en raison d’un problème financier présumé, aient été révélées : le natif uruguayen avait accusé la fille du célèbre animateur de télévision de fraude. Cependant, quelque temps après l’affrontement, et malgré le nombre de plaintes pour violences de genre accumulées par Cabrera, ils ont été vus ensemble, très amoureux.

À cette époque, Morena prétendait « apprendre à connaître Yao Cabrera ». Cependant, il y a quelques jours, la nouvelle petite amie de Cabrera, l’influenceuse Candela Díaz, a nié cette relation et a affirmé être très bien avec son partenaire.

LE DÉFI DE LA MAIDANA CHINOIS

Maintenant, et comme si ses antécédents négatifs étaient peu nombreux, le personnage aimé et répudié a mis au défi le champion du monde argentin de se soumettre à un combat qu’il a dit vouloir faire au Luna Park Stadium. “Tous les bénéfices seront destinés aux fondations et aux personnes qui en ont besoin”, a proposé le controversé Cabrera qui, en plus, Il a promis de quitter définitivement le pays s’il ne bat pas Chino.

Maidana a été défié par Cabrera.

La proposition de Yao Cabrera. Photo : @yaocabrera

Il est à noter que La proposition inattendue a été faite au milieu du deuil que vit Maidana lui-même en raison de la mort de son père Et, en plus de cela, il a vivement critiqué son fils depuis les réseaux sociaux.

Après avoir défié Chino, Cabrera chargea son fils. Photo : @yaocabrera

Malheureux, irrespectueux, controversé, provocateur et malveillant, il semble que dans le seul but de continuer à ajouter des visites, des abonnés et des followers.

Papo MC veut voir le combat Cabrera vs Maidana. Photo : Twitter

