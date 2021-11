Qui est Lepht Anonym, le biohacker qui a implanté plus de 50 puces et antennes dans son corps | La technologie

Le biohacking est une pratique controversée, mais Lepht Anonym en accepte les risques. Plus d’une fois, il s’est retrouvé aux urgences, laissant les médecins perplexes en insérant des puces et même des boîtes avec des connecteurs dans son corps.

Il y a des siècles, lorsqu’un médecin voulait essayer un nouveau vaccin ou un nouveau médicament qu’il avait créé… il l’a testé sur lui-même. Beaucoup sont morts en développant de nouveaux médicaments.

Certains les biohackers ils se voient comme ces médecins pionniers du Moyen Âge: ils testent sur leur propre corps des biotechnologies qui aspirent à améliorer l’être humain, guérir les maladies, et faire évoluer la condition humaine, pour atteindre le bonheur souhaité. Et certains sont également morts en essayant.

Les biohacking, également connu sous le nom de Biologie DIY ou DIYbio, il a comme objectif améliorer notre condition humaine rendre la nanotechnologie, le génie génétique et les implants technologiques accessibles à tous. Vous avez plus d’informations sur cette carte :

Depuis ses origines, l’Humanité poursuit l’immortalité et la jeunesse éternelle. Le biohacking cherche à améliorer notre condition humaine avec des implants cybernétiques. Nous expliquons qui sont les biohackers, et pourquoi des puces sont installées à l’intérieur du corps.

Les biohackers implantent des puces, des capteurs, des machines et d’autres mécanismes dans le but de dépasser les limites physiques et intellectuelles.

Il existe une branche éthique ou légale du biohacking qui n’expérimente qu’avec des implants ne présentant pas de danger pour la santé, par exemple des puces sous la peau.

Mais une autre tendance s’engage à ne pas fixer de limites, même au prix de mettre votre santé en danger. Son objectif est de vaincre toutes les maladies, le vieillissement et même la mort, à l’aide de la technologie. Alors nous cesserons d’être humains pour devenir transhumains.

Un premier pas vers posthumanisme, où l’humanité pourrait se passer de son propre corps et vivre éternellement en tant que données dans un réseau neurologique.

Au sein de ces biohackers, broyeurs ils sont la version la plus extrême. C’est le cas de Lepht Anonym, un biohacker britannique que, comme nous le dit Business Insider, plus de 50 puces, antennes et autres dispositifs ont été implantés dans le corps.

Comme seuls les professionnels peuvent utiliser l’anesthésie, tous les implants Lepht Anonyme ont été insérés dans votre corps par des volontaires, en direct. Son objectif est « d’améliorer notre qualité de vie grâce à la technologie ».

Lepth explique sur son blog que insère ses propres puces car « il n’y a pas d’autre moyen facile de le faire. Je ne vais pas attendre que quelqu’un avec un laboratoire de recherche me soutienne dans cette quête. »

La première puce que ce biohacker a implantée sous la peau, lui a permis de payer en magasin en touchant simplement le lecteur de carte.

Il a également été implanté quelques aimants sous les doigts, qui a détecté des capteurs externes pour détecter la distance entre les mains et les objets. Cela pourrait aider les personnes aveugles à se déplacer sans heurter d’obstacles.

Sa dernière expérience, l’année dernière, a été la plus gênante. Une boîte de plusieurs centimètres de long, avec antennes, stockage USB et connecteurs, a été insérée sous le bras. Tout s’est bien passé jusqu’à ce qu’il se soit cogné le bras dans un taxi, et il a commencé à enfler. Il a dû se rendre aux urgences :

« Là, les médecins m’ont dit que j’étais mortelle, qu’ils ne comprenaient pas pourquoi j’avais mis une boîte dans mon bras.

Finalement, il a renoncé : « Ils n’arrêtaient pas d’insister pour que je l’enlève. Je les ai laissé faire car ils ont découvert qu’un trou s’était ouvert dans un coin de l’appareil et qu’une grande quantité d’une substance visqueuse en sortait. »

Après cet incident, Lepht Anonym n’a plus mis à jour son blog.

Les biohacking c’est une pratique qui n’en est qu’à ses balbutiements. Mais sans aucun doute, il ira plus loin. Il existe déjà des biohackers médicaux, et l’objectif est d’intégrer cette branche de la technologie dans la médecine.

Mettez-le entre les mains d’experts, car la santé des gens est en jeu.