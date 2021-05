Qui est l’épouvantail dans The Masked Dancer ? Tous les indices, astuces et théories ⋆ .

Qui pourrait être sous le masque? (Image: PA)

The Masked Dancer est arrivé pour égayer nos samedis soirs, et Scarecrow a déjà fait parler les gens.

Jouant sur la version de septembre de Justin Timberlake et Anna Kendrick du classique Earth, Wind & Fire, cet épouvantail était définitivement exceptionnel dans leur domaine.

Joel Dommett a présenté les premières apparitions du candidat dans la série samedi, alors que Davina McCall, Jonathan Ross, Mo Gilligan et le débutant Oti Mabuse surveillaient de près leurs mouvements.

Alors que les 12 célébrités s’affrontent, qui pourrait être la star sous le masque ?

Nous avons quelques idées !

Quels indices ont été donnés sur Scarecrow?

Les premiers indices de la série ont montré que Scarecrow était passionné par le recyclage et l’entretien ménager.

« Regardez qui c’est, c’est moi ! Épouvantail!’ dit le danseur. — Hé, j’espère que je ne t’ai pas fait peur. Qui suis-je plaisantais? Je n’ai effrayé personne depuis des années. C’est le problème avec les vieux vêtements de charité.

«Je porte la dernière saison surcyclée, mais les vêtements embêtants, ils ne font peur à personne. Mais je suis très fier de mon travail », ont-ils ajouté.

«Le meilleur, c’est que je choisis ma pose tous les matins. Je suis tellement excité, ce soir est ma nuit de congé. Casse une jambe de bois !’

Le danseur a également sorti une baguette magique pendant une partie du spectacle – mais qu’est-ce que cela pourrait signifier ?

Offrant un autre indice avec des mots manquants, Scarecrow: “Mon BLANK faisait partie d’une histoire BLANK mais ce n’était pas heureux pour toujours.”

Il y a aussi un autre indice que Davina a peut-être laissé échapper à Lorraine plus tôt cette semaine. Les fans pensent qu’elle aurait pu révéler le sexe de la star, après avoir déclaré: “L’épouvantail, en particulier – chaque fois qu’elle sortait, il y avait un indice supplémentaire dans sa salopette.”

Les téléspectateurs ont rapidement spéculé en ligne après l’émission de samedi, et les mêmes noms revenaient encore et encore.

Qui pourrait être l’épouvantail du danseur masqué ?

Moulins à bruyère

Serait-ce l’ancien mannequin Heather ? (Image: PA)

L’une des suppositions les plus populaires à ce jour pour Scarecrow parmi les fans semble être l’ancienne mannequin et activiste Heather Mills.

Les fans pensent que la ligne “choisir ma pose tous les matins” est un clin d’œil possible à sa carrière de mannequin, tandis que la ligne “casser une jambe de bois” pourrait faire référence à son membre prothétique.

« L’épouvantail est-il des moulins à bruyère ? Modèle et a une fausse jambe ”, a écrit un fan.

Sheridan Smith

Les fans pensent que cela pourrait être Sheridan sous le masque (Photo : David M. Benett/Dave Benett/.)

L’une des suppositions qui ont surgi jusqu’à présent sur les réseaux sociaux a été Sheridan Smith.

«Je pense que Scarecrow était dans Inside No 9, peut-être Sheridan Smith? un téléspectateur a spéculé, soulignant la référence possible aux fans «effrayants» dans la comédie noire.

Serait-ce elle ?

H des étapes

Certains téléspectateurs pensent que Ian ‘H’ Watkins pourrait être sous le masque/

L’un d’eux a écrit: “Notre prédiction pour Scarecrow sur #MaskedDancerUK est @IanHWatkins de @OfficialSteps.”

“J’ai le sentiment que Scarecrow est H de Steps… probablement totalement faux cependant”, a déclaré un autre.

Joe Suggs, Michelle Keegan, Katie Price et Declan Donnelly sont d’autres noms qui reviennent sans cesse sur les réseaux sociaux.

The Masked Dancer revient demain à 19h30 sur ITV.

Si vous avez une histoire de célébrité, une vidéo ou des photos, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page de divertissement.

Suivez Metro.co.uk Entertainment sur Twitter et Facebook pour les dernières mises à jour sur les célébrités et les divertissements. Vous pouvez désormais également recevoir des articles Metro.co.uk directement sur votre appareil. Inscrivez-vous ici pour recevoir nos alertes push quotidiennes.



PLUS : Qui est Llama on the Masked Dancer ? Tous les indices, astuces et théories



PLUS : Qui est Beetroot dans The Masked Dancer UK ? Tous les indices, astuces et théories





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();