Qui est l’ex commun de Christine et Emma dans Selling Sunset ?

L’une des plus grandes histoires de cette saison de Selling Sunset a été la querelle d’Emma et Christine à propos de leur ex-petit ami commun. Christine a affirmé qu’ils sortaient avec lui en même temps et qu’il lui a proposé, alors qu’Emma dit qu’elle est sortie avec lui après Christine et qu’elle a été la première femme à qui il a proposé. Connaîtra-t-on jamais la vérité ? Hautement improbable. Cependant, une chose que nous pouvons découvrir est l’identité de l’homme mystérieux et selon US Weekly, l’ex de Christine et Emma est un employé du groupe Oppenheim, Peter Cornell.

Un initié a déclaré à US Weekly que Peter était l’homme avec lequel les deux femmes étaient sorties. En 2015, Christine a assisté à la première de Hot Tub Time Machine 2 avec Peter où ils avaient l’air très confortables. Il a 45 ans et travaille pour The Oppenheim Group, ce qui explique donc pourquoi Mary et Jason en savaient aussi beaucoup sur lui.

Alors qui est Peter Cornell, l’ex commun de Christine et Emma ? Voici tout ce que nous savons de lui :

Peter travaille chez The Oppenheim Group

Peter est toujours répertorié en tant qu’employé sur le site Web du groupe Oppenheim où il travaille en tant qu’agent immobilier et directeur de la division Sports et divertissement du groupe Oppenheim. Euh, est-ce que quelqu’un d’autre ne savait pas qu’ils avaient une division sportive ?

Selon son LinkedIn, Peter y travaille depuis janvier 2015.

En plus de travailler pour la société de Jason, Peter a également sa propre entreprise immobilière appelée Highlander Ventures, qui se concentre sur l’achat de propriétés pour la revente ou la location.

Il était un joueur de basket professionnel

Avant de commencer sa carrière dans l’immobilier, Peter a joué au basket professionnellement et était dans la NBA. Au cours de sa carrière, il a joué pour les Lakers et de nombreuses équipes internationales.

Lorsqu’il a pris sa retraite du sport en 2011, Peter est devenu un agent de la NBA où il a négocié des contrats pour les joueurs.

Il a déjà participé à des émissions de télévision

Bien que Peter ne soit pas vu ou mentionné par son nom sur Selling Sunset, il est déjà apparu à la télévision dans des émissions telles que Million Dollar Listing.

Peter aurait fréquenté Christine et Emma

Selon US Weekly, Peter est l’homme avec qui Christine et Emma sont toutes les deux sorties. Tout au long de la saison quatre de Selling Sunset, la plus grande intrigue a entouré l’ex-petit ami commun de Christine et Emma.

Christine a affirmé qu’Emma sortait avec son petit ami en même temps qu’elle et elle les a découverts ensemble au gymnase. Cependant, Emma soutient que Christine et Peter étaient déjà séparés au moment où ils se sont réunis.

Les deux femmes ont affirmé qu’il leur avait proposé, mais Christine a déclaré qu’elle n’en avait parlé à personne à l’époque, à part Davina.

On ne sait pas si Peter et Emma se voient toujours, car des photos d’eux deux sont apparues ensemble sur des histoires Instagram.

Crédit d’image en vedette via Netflix

La saison quatre de Selling Sunset est maintenant disponible sur Netflix.

