Qui est l’ex Joshua Silverstein de Meghan Markle et quand sont-ils sortis ensemble? ⋆ 10z viral

Joshua Silverstein était le premier petit ami de Meghan Markle (Photo: . / Rex)

La chérie d’enfance de Meghan Markle a fait une réapparition sur Lorraine cette semaine et tout le monde veut en savoir plus sur Joshua Silverstein.

Joshua, qui sortait avec Meghan quand ils étaient enfants, a parlé à Lorraine Kelly via Zoom de son amitié avec la duchesse d’il y a de nombreuses années.

Cependant, comme l’interview devait avoir lieu via Zoom en raison de la pandémie de coronavirus en cours, elle a fini par être en proie à des problèmes techniques.

La conversation du couple a été entravée par des problèmes de connexion interrompant les histoires de Joshua sur la jeune Meghan, qui est maintenant mariée au prince Harry.

Cela signifiait à son tour que les fans des Royals étaient désireux d’en savoir plus sur Joshua et comment lui et Meghan ont appris à se connaître dans leur jeunesse.

Qui est l’ex-petit ami de Meghan Markle, Joshua Silverstein?

La paire datée quand ils avaient 13 ans (Photo: ITV)

Joshua Silverstein est un acteur de Los Angeles qui est surtout connu pour ses apparitions dans Drop The Mic et The Late Late Show avec James Corden.

Quand Meghan Markle et Joshua Silverstein sont-ils sortis ensemble et comment se sont-ils rencontrés?

Joshua et Meghan se sont rencontrés dans un camp d’été au théâtre à l’âge de 13 ans, mais se sont séparés avant de commencer le lycée.

Le couple est resté amis tout au long du lycée après leur séparation, Joshua voyant Meghan à l’église et restant en contact avec sa mère, Doria Ragland.

Qui sort avec Joshua Silverstein maintenant?

Joshua est maintenant marié et lui et sa femme Cynthia partagent deux enfants.

Meghan Markle a-t-elle demandé à Joshua Silverstein?

Oui, Meghan est celle qui a fait le premier pas avec Joshua, comme il l’a dit à Lorraine: “ Je pense que comme elle l’a dit, elle m’a approché, alors je pense que c’était très attrayant en soi qu’un jeune ait la confiance et marcher à moi et dites-moi qu’elle pensait que j’étais attirante ou quelque chose comme ça.

«À ce moment-là, nous étions ensemble, c’est ce que faisaient les enfants. Elle a dit à ses amis qu’elle m’aimait, j’ai dit à mes amis que je l’aimais. Nos amis se sont rencontrés et ils ont en quelque sorte arrangé cela, puis nous sommes devenus petite amie et petit ami.

Vous avez une histoire?

Si vous avez une histoire, une vidéo ou des photos de célébrités, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre des trucs que nous aimerions d’avoir de tes nouvelles.



PLUS: Les comédiens se moquent de Meghan Markle dans un segment télévisé australien époustouflant



PLUS: Lorraine Kelly énervée alors que l’interview de l’ex de Meghan Markle prend une tournure désastreuse: “ Je n’y crois pas ”





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();