Qui est l’ex-mari de Francisca Lachapel ?

. Francisca Lachapel était mariée à Rocky Lachapel, un homme d’origine dominicaine qu’elle a rencontré à New York.

Francisca Lachapel est l’une des personnalités les plus importantes de l’industrie du divertissement hispanophone. Après avoir débuté sa carrière artistique aux États-Unis en 2015, la star dominicaine a dû faire face à son divorce avec Rocky Lachapel, son premier mari.

Dans une interview exclusive avec l’émission “Sal y Pimienta” en 2016, Francisca Lachapel a annoncé qu’elle avait décidé de se séparer de Rocky Lachapel après deux ans et demi de mariage. À l’époque, la reine de beauté avait souligné que la décision n’était pas liée à une tierce personne en lice.

Selon les informations examinées par Univision, le divorce de Francisca et Rocky Lachapel a pris fin en décembre 2017, ceci après un an d’annonce publique de leur séparation.

Peu de temps après leur divorce, Francisca Lachapel a eu une conversation intime avec Karla Martínez et Jomari Goyso pour l’émission d’Univision « Despierta América ». Au cours de l’émission, Lachapel a admis que ni sa carrière artistique ni son règne en tant que Nuestra Belleza Latina n’étaient liés à la cause de son divorce.

Pendant qu’ils étaient ensemble, Rocky Lachapel était l’une des personnes qui ont le plus soutenu la talentueuse et charismatique Dominicaine pendant son séjour à Nuestra Belleza Latina, un concours de beauté qu’elle a remporté en 2015.

Voici tout ce que vous devez savoir sur Rocky Lachapel :

Rocky Lachapel est architecte d’intérieur

Rocky Lachapel est le fondateur de Lachapel Company, une entreprise de design d’intérieur de premier plan basée en République dominicaine.

À travers le site Web de Lachapel Company, Rocky Lachapel offre des services de rénovation en bois et de construction légère pour les secteurs résidentiel, corporatif et touristique dans les différentes villes de la République dominicaine.

L’ex-mari de Francisca Lachapel réside en République dominicaine

Après avoir mis fin à son mariage avec Francisca Lachapel, Rocky Lachapel s’installe à La Romana, l’une des villes les plus touristiques de la République dominicaine.

Avant de s’installer définitivement dans son pays d’origine, Lachapel a vécu aux États-Unis et a offert des services en tant qu’architecte d’intérieur dans des villes comme Miami et New York.

Rocky Lachapel est père d’un enfant

Aujourd’hui, Rocky Lachapel est le père d’un garçon de trois ans nommé Ashton Lachapel.

Dans son rôle de père, Lachapel partage généralement des photographies via son compte officiel sur Instagram des moments les plus marquants qu’il vit avec son petit-fils.

Dans sa vie amoureuse, l’ex-mari de Francisca Lachapel est très réservé et n’a pas révélé l’identité de sa mère aînée.

Rocky Lachapel a nié avoir bénéficié financièrement de Francisca Lachapel

Dans une interview accordée au magazine TV et Novelas USA, Rocky Lachapel a démenti les rumeurs selon lesquelles il aurait gardé 75 000 dollars qui appartenaient à Francisca Lachapel.

Lors de la conversation avec la publication américaine, le dominicain a déclaré qu’il n’avait pas touché un seul centime de son ex-femme pendant le temps qu’ils étaient ensemble.

Le magazine People en Español a rapporté que l’histoire d’amour du couple a commencé après leur rencontre grâce à la mère de Rocky, qui les a présentés après avoir rencontré Francisca alors qu’elle travaillait comme vendeuse de pot à New York.

Actuellement, Rocky Lachapel ne garde pas un seul souvenir de son ex-femme sur ses réseaux sociaux. De son côté, Francisca a décidé de supprimer le patronyme Lachapel de ses réseaux sociaux après avoir épousé l’homme d’affaires italien Francesco Zampogna.