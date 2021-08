Qui est l’hôte Mike Richards, remplaçant permanent signalé d’Alex Trebek?

Tous les signes indiquent que Mike Richards devient le nouvel hôte permanent de Jeopardy ! après une saison d’hôtes célèbres et le décès d’Alex Trebek. Des sources proches de la production ont déclaré mercredi à Variety que Richards était déjà en négociations pour devenir le nouvel hôte permanent de Jeopardy! à partir de la saison prochaine. Certains fans essaient simplement de savoir qui est Richards et comment il a battu la concurrence.

Richards est un producteur de télévision et une personnalité à l’antenne avec un curriculum vitae considérable dans l’industrie des jeux télévisés. Il a rejoint Jeopardy ! l’année dernière en tant que producteur exécutif, et il a été l’une des premières personnes à être hôte invité en 2021 après la mort tragique de Trebek en novembre. Les dirigeants de Sony Pictures auraient été impressionnés par Richards et ont estimé qu’il avait une affinité facile pour le format de l’émission. Ils estiment qu’il est un bon candidat pour le quiz et son public très particulier.

Richard a eu 46 ans le mois dernier et il est originaire de Burbank, en Californie. Pour ceux qui essaient de décider comment ils le connaissent en dehors de Jeopardy !, il a animé d’autres émissions, dont Beauty and the Geek après la démission de Bryan McFayden et la reprise en 2012 de The Pyramid. Il a également animé Divided lorsqu’il a été relancé en 2016, et c’est le travail qu’il a quitté pour rejoindre Sony.

Une grande partie du travail de Richards a été derrière la caméra en tant que producteur ou producteur exécutif. Il a travaillé sur Weakest Link, Let’s Make a Deal et Who Wants to be a Millionaire. Il a également été producteur exécutif de Wheel of Fortune aux côtés de Jeopardy! Richards aurait été en lice pour animer The Price is Right avant que Drew Carey n’accepte finalement le poste.

Pourtant, danger! les fans connaissent probablement mieux Richards pour le moment où il a joué le rôle de Jeopardy! hôte au début de cette année, dans le premier lot d’épisodes après le décès de Trebek. Lui et l’ancien champion Ken Jennings ont porté le spectacle jusqu’à ce que le défilé d’invités célèbres puisse être organisé, et les rapports jusqu’à présent ont indiqué que tous les invités pourraient être considérés comme des hôtes permanents. Un communiqué officiel de Sony publié par Variety indique que c’est toujours le cas.

De nombreux fans espèrent toujours un résultat différent. Tout le monde sur les réseaux sociaux a son choix préféré pour le nouveau Jeopardy ! hôte, mais Richards semble être en bas de la liste dans la plupart des cas. Les fans sont extrêmement enthousiastes à propos de LeVar Burton, qui a dirigé le jeu il y a quelques semaines à peine. Beaucoup espèrent également voir Jennings prendre le relais.

Pour l’instant, ni Richards ni personne d’autre n’a été officiellement engagé, mais les choses seraient en mouvement. Péril! diffusé les soirs de semaine à 19 h HE, vérifiez votre liste locale pour le bon réseau.