Qui est l’oncle Anthony de Bachelor in Paradise Star Tre Cooper?

Le moment que vous attendiez est arrivé. Tre Cooper a finalement montré à tout le monde à quoi ressemblait son oncle après que Tahzjuan Hawkins a révélé avec désinvolture qu’elle était sortie avec lui avant Bachelor in Paradise.

En sautant sur Twitter, Tre a écrit “Trop occupé à travailler pour trouver un moyen intelligent de le faire, alors je vais juste laisser tomber ça ici et plonger. À ceux qui s’en soucient, rencontrez Oncle Anthony.”

Ce contenu est importé de Twitter. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

Il a également offert à tout le monde l’Instagram d’Oncle Anthony :

Ce contenu est importé d’Instagram. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

Naturellement, Bachelor Nation a immédiatement dégénéré.

Ce contenu est importé de Twitter. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

Ce contenu est importé de Twitter. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

Et Tre est là tous “Ce n’était jamais une compétition, c’est mon sang. Une victoire pour lui EST une victoire pour moi, et vice versa.”

Ce contenu est importé de Twitter. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

Oh, et si vous vous demandez quel âge a l’oncle de Tre, Tre n’en a aucune idée, disant à un suiveur “C’est une excellente question Kate. Cela aiderait si je savais quel âge il a réellement… ..”

Ce contenu est importé de Twitter. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

Pendant ce temps, Tahzjuan a mis à jour sa biographie Instagram pour dire “colorado | femme dans la technologie | immobilier et a eu un rendez-vous avec l’oncle de Tre”.

Instagram

Dans d’autres nouvelles de Tahzjuan et Tre, ces deux-là ont également dû faire face à Bug Gate après la première de Bachelor in Paradise de lundi, alias certaines personnes (lire: Blake Horstmann) étant convaincues qu’ABC avait jailli pour CGI et a mis un faux bug à l’écran pendant qu’ils étaient suspendus . Blake s’est tourné vers Insta Stories avec cette théorie, pensant « Les gars, ce bug a-t-il été modifié ? Cela n’a pas l’air réel… Ils ont littéralement édité un bogue généré par ordinateur dans cette émission et vous ne pensez pas tous qu’ils vont éditer des mots dans notre bouche ? Ils ont mis un putain de bug dans cette série !”

Remarque : Tahzjuan a fermé Bug Gate en disant « Pouvons-nous prendre une minute pour discuter du bug ? Porte d’insectes ? Une débâcle de bogues ? C’était un vrai bug. Il n’y avait pas de CGI. Du tout. Je ne panique pas devant des choses étranges et inexistantes. Merci Tre de m’avoir aidé. Blake, on doit t’acheter une nouvelle télé.”

En conclusion : Cette saison est vraiment un cadeau.

Mehera Bonner Mehera Bonner est une rédactrice de nouvelles qui se concentre sur les célébrités et les membres de la famille royale.

Ce contenu est créé et maintenu par un tiers, et importé sur cette page pour aider les utilisateurs à fournir leurs adresses e-mail. Vous pourrez peut-être trouver plus d’informations à ce sujet et d’autres contenus similaires sur piano.io