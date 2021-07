Qui est Louis Diame, le mari d’Issa Rae ?

Amanda Edwards.

Excusez-moi, bonjour, bonjour et bienvenue dans la vie de rencontres IRL d’Issa Rae, dont Internet ne sait à peu près rien, à l’exception des photos de mariage soudaines qui viennent de faire surface ! Ce qui est comme il se doit à cause de ce qu’on appelle la vie privée. Que savons-nous? Que pendant que le reste d’entre nous entretenait des relations à long terme avec notre dette étudiante, Issa a vu l’homme d’affaires Louis Diame – et évidemment, les choses sont sérieuses.

Si vous n’avez aucune idée de qui est Louis, c’est probablement parce que lui et Issa sont extrêmement discrets. Par exemple, prenez toute l’ambiance de Shawn Mendes et Camila Cabello, retournez-la, inversez-la, et c’est Issa et Louis. Ils n’ont pas faim des projecteurs, ils ne veulent pas de personnes dans leur entreprise et ils ne parlent pas les uns des autres à la presse – c’est pourquoi Internet ne sait même pas comment ils se sont rencontrés.

Cela dit, nous en savons un peu plus sur la relation d’Issa et Louis grâce à quelques costars bavards, des détectives sur Internet, des photos de mariage et les propres interviews quelque peu cryptiques d’Issa. Pour commencer …

Ils se fréquentent depuis toujours

Comme, depuis avant Issa était célèbre pour toujours. Bien que le couple n’ait rien confirmé à propos de leur romance, Internet semble avoir collectivement décidé qu’ils étaient ensemble depuis au moins une décennie. Voici l’une des deux seules photos que j’ai pu trouver d’eux accrochés ensemble lors d’un événement schmancy, alors profitez-en!

Léon Bennett.

Ils se sont fiancés au printemps 2019

Les co-vedettes d’Issa Insecure, Jay Ellis et Yvonne Orji, étaient en fait celles qui ont confirmé la nouvelle des fiançailles, Jay racontant à Entertainment Tonight: “Nous l’avons tous découvert de différentes manières car nous sommes tous sur des chaînes de texte différentes. Nous parlons à des moments différents, donc nous avons tous découvert à des moments différents de différentes manières. »

Pendant ce temps, Yvonne a déclaré: “La réaction a été la même, du genre ‘Tu te maries ici dans ces rues, boo ?!’ C’était la réaction.”

Et marié à l’été 2021

Voir! À! Estos ! Des photos !!!

Issa portait Vera Wang et a eu un moment de princesse à part entière en épousant son mari (!) Louis.

Issa et Louis gardent leur relation Suuuper privée

Bien sûr, ils assistent occasionnellement à l’événement tapis rouge ensemble, mais pour la plupart, Issa et Louis restent complètement hors des projecteurs, ce qui explique en partie pourquoi leurs photos de mariage public sont un tel délice. En fait, la seule raison pour laquelle les gens ont réalisé qu’Issa était fiancée est qu’elle est apparue avec désinvolture sur la couverture d’Essence portant un diamant à l’annulaire :

La photo a suscité une tonne de spéculations et Issa a frappé Twitter quelques jours plus tard avec ce tweet cryptique, que les gens ont évidemment lu !

Et elle a notamment balayé les rumeurs de fiançailles sur The View, en disant: «J’ai beaucoup de bagues au doigt. Je porte des bijoux, tu sais ?”

Issa a également clairement indiqué qu’elle n’était pas prête à parler de Louis dans les interviews, déclarant à Vogue: “Je ne veux aucune contribution. En tant qu’écrivain, vous mettez tout sur la table. Je prendrai des commentaires sur les enfants si je vais avoir des enfants. Comment ne pas tuer les enfants ? Travailler? Donnez-moi l’entrée. Un autre aspect de ma vie ? Donnez-moi l’entrée. Mais qui suis-je putain ? Non, je n’ai pas besoin d’entrée. Je vais bien. “

Et c’est à peu près tout ce qu’il y a à savoir sur ces deux-là ! Ce qui est peut-être pour le mieux puisque la vie privée d’Issa doit être respectée, alors au revoir !

