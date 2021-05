Qui est Malcolm McRae, le supposé petit-ami d’Anya Taylor-Joy

Qui est Malcolm McRae? C’est un musicien et acteur de 27 ans de l’Alabama qui a été découvert à 12 ans à l’AMTC, un concours de talents. Il a joué dans le court métrage Brotherly et a joué Gene Grady sur How’dy!.

Son profil IMDb précise que bien qu’il soit acteur, son fort est la musique. Il joue de la guitare et du piano et chante de la pop, du folk et du rock »et appartient à un groupe appelé Suite, qui est composé de lui et Kane Ritchotte. More a un contrat avec Enregistrements Warner et est vérifié dans Spotify.