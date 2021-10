Qui est Mallard dans la saison 6 de « The Masked Singer » ?

Le groupe A a placé la barre assez haut pour la saison 6 de The Masked Singer, et le groupe B a fait de même pour son premier épisode. Le groupe B comprend Queen of Hearts, Mallard, Cupcake, Banana Split et Dalmation. Au cas où vous n’auriez pas pu regarder leur premier épisode en direct, assurez-vous de consulter FuboTV (qui propose un essai gratuit aux nouveaux abonnés) pour regarder les épisodes suivants en direct. Alors que Dalmation a été éliminé à la fin de l’épisode du 29 septembre, les concurrents restants sont toujours en lice. Pourtant, leur identité reste un mystère. Cela pourrait vous amener à vous demander – qui est le colvert? fin de l’épisode du 29 septembre

Saison 6, Épisode 3 – « Première du Groupe B »

Directement de sa somptueuse voiture, Mallard a expliqué qu’il a à la fois un livre à succès et un album de platine, ce qui fait de lui un vrai poids lourd. Il s’est rendu à une billetterie qui contenait une botte de cow-boy. Mallard a ensuite déclaré que l’une de ses premières entreprises vendait des vers, ce qu’il a illustré en faisant exactement cela dans l’emballage. Le chanteur masqué a également expliqué qu’il était un juke-box humain lorsqu’il grandissait et a déclaré que cela fonctionnait en mettant un quart sous son aisselle. Les autres indices pour le colvert comprenaient une figurine d’un cerf et une photo encadrée de son « BFF », Chris Pratt.

Mallard a apporté le butin pour une représentation de « Save a Horse (Ride a Cowboy) » de Big & Rich. Après sa performance, le colvert a déclaré qu' »avec un visage comme celui-ci », il avait l’habitude de se déguiser. Les juges n’ont pas perdu de temps à partager de bonnes suppositions pour le colvert, Robin Thicke suggérant que Garth Brooks et Ken Jeong pensaient à Billy Ray Cyrus. Pendant ce temps, Jenny McCarthy et Nicole Scherzinger ont répertorié une multitude d’artistes country, dont Jason Aldean et Sam Hunt.

The Masked Singer est diffusé le mercredi soir à 20 h HE.

