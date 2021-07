Qui est Mansukh Mandaviya ? Le parcours politique du nouveau lieutenant de Modi chargé de gérer la troisième vague de COVID-19

Mansukh Mandaviya était Taluka Président de l’unité Palitana du BJP entre 1998-2003.

Le député Rajya Sabha du Gujarat Mansukh Mandaviya a été nommé nouveau ministre de la Santé du pays. Mandaviya, un dirigeant du BJP de la région de Saurashtra, a remplacé le Dr Harsh Vardhan. Le chef du Gujarat occupait auparavant le poste de ministre d’État (MoS) et détenait la charge indépendante du ministère des Transports maritimes, en plus du portefeuille des produits chimiques et des engrais. Il fait partie du gouvernement Modi depuis 2016 et a été chargé pour la première fois des ministères des transports routiers et des autoroutes, des transports maritimes et des produits chimiques et des engrais le 5 juillet 2016 en tant que MoS. Lorsque le Premier ministre Narendra Modi est revenu avec un mandat massif en 2019, il a de nouveau prêté serment en tant que MoS pour les produits chimiques et les engrais avec une charge indépendante des ports, de la navigation et des voies navigables.

Son parcours politique a commencé en tant que membre de l’Assemblée législative du Gujarat de 2002 à 2007. Il a ensuite été président de Gujarat Agro Industries Corporation Ltd entre janvier 2011 et mars 2012. Mandaviya a été élu pour la première fois à la Rajya Sabha en avril 2012 et a été membre de la commission du pétrole et du gaz naturel entre mai 2012 et mai 2014 et à nouveau de septembre 2014 à juillet 2016. Entre septembre 2014 et août 2015, il a été nommé membre de la commission de l’industrie. Mandaviya a également siégé au Conseil national du bien-être des gens de mer et au Comité sur les produits chimiques et les engrais de décembre 2014 à juillet 2016.

Le premier contact de Mandaviya avec la politique a été en tant que membre de l’Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad, ABVP, l’aile étudiante du BJP et a également été secrétaire du Bharatiya Janata Yuva Morcha, Palitana de 1994 à 1996. Il a été Taluka Président de l’unité Palitana du BJP entre 1998-2003.

Mandaviya, dans son nouveau rôle de ministre de la Santé, a les mains pleines. C’est l’échec apparent du gouvernement à s’attaquer à la deuxième vague de COVID-19 qui a coûté sa chaise au Dr Harsh Vardhan.

मैंने देश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री का पदभार ग्रहण किया। प्रधानमंत्री श्री @NarendraModi के सपने को साकार करते हुए अथक जन सेवा के लिए हूँ। #SantéPourTous #Govt4Growth pic.twitter.com/O8fEjPTwaU – Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) 8 juillet 2021

Mandaviya est désormais confronté à une tâche ardue consistant à préparer les infrastructures nécessaires pour lutter contre la troisième vague imminente de COVID-19. Le gouvernement sait qu’il sera de près sur la façon dont il aborde les défis posés par la pandémie de COVID-19.

Mandaviya a également un nouvel adjoint. Le Dr Bharati Pravin Pawar a succédé à Ashwini Kumar Choubey en tant que ministre d’État (MoS) à la Santé et au Bien-être familial.

Le Dr Bharati Pravin Pawar, 42 ans, est membre du Lok Sabha pour la première fois pour Dindori dans le Maharashtra. Elle a été membre de Nashik zila parishad et a œuvré à l’éradication de la malnutrition et à la fourniture d’eau potable à la population. Avant de se lancer en politique, elle était médecin.

Mandaviya et Pawar ont été reçus par des hauts fonctionnaires du ministère, dont Rajesh Bhushan, secrétaire à la Santé ; Vandana Gurnani, secrétaire supplémentaire et directrice de mission, NHM (MoHFW) ; Dr Manohar Agnani, Secrétaire adjoint (Santé) ; Vikash Sheel, secrétaire supplémentaire (santé) ; Alok Saxena, secrétaire supplémentaire ; Dr Sunil Kumar, DGHS (MoHFW) ; Arun Singhal PDG, FSSA, et d’autres responsables clés.

