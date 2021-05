Qui est Mauricio Ambrosi dans la vraie vie

Une théorie qui circule parmi les fans de l’interprète “Suave” est que Ambrosi est basé sur l’homme d’affaires Alejandro Asensi (pas encore confirmé par Netflix), qui faisait partie de la vie du chanteur depuis qu’il avait 6 ans et qui La carrière de Luis Miguel a commencé pendant une décennie. Il a cessé de le représenter exactement en 2008.

“Il y a eu un moment où Luis Miguel a été submergé et a proposé de Mauricio faisant partie d’Aries et a fini par diriger l’entreprise, ce que vous verrez de ce personnage et Micky est une relation très solide et belle, Je pense que cela vous plaira beaucoup. Mau est absolument fidèle à Luis Miguel, ce qui est inhabituel parmi les gens qui l’entourent », a déclaré l’acteur.

Soi-disant, Asensi était impliqué avec Michelle Salas (Macarena Achaga) d’une manière romantique et c’était quelque chose qui avec le temps a causé de la gêne à Luis Miguel, comme le montre le dernier chapitre de la série dans laquelle Micky se montre jaloux de Mauricio.