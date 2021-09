Qui est Max Verstappen ? Profil de course, record de F1, succès Red Bull et rivalité avec Lewis Hamilton de Mercedes

in

La campagne 2021 de Formule 1 est l’une des plus excitantes de mémoire récente en raison de la course palpitante pour le championnat des pilotes.

Lewis Hamilton a dominé le sport avec Mercedes ces dernières années après avoir remporté sept des huit derniers championnats du monde, mais cette année, son titre de meilleur pilote du sport est sérieusement menacé.

Hamilton et Verstappen sont prêts à repousser de nombreuses limites pour s’imposer

Max Verstappen semble prêt à emmener le Britannique sur le fil dans la course pour être couronné champion de cette saison après quelques performances époustouflantes pour Red Bull.

Mais qui est Max Verstappen ? Voici tout ce que vous devez savoir sur le challenger du titre.

Max Verstappen : Profil

Verstappen est né le 30 septembre 1997 à Haselt, en Belgique, où il a grandi près de la frontière néerlandaise.

Le joueur de 23 ans vient d’un milieu de course avec son père, Jos Verstappen, un ancien pilote de Formule 1.

Verstappen a choisi de courir avec une licence de course néerlandaise en raison de sa double nationalité, son père venant des Pays-Bas et sa mère de Belgique.

Sa carrière de pilote a commencé à l’âge de quatre ans lorsqu’il a commencé le karting et a participé à de nombreuses épreuves juniors avant d’entrer en Formule 1.

Max Verstappen se fait un nom Max Verstappen : carrière chez Red Bull

Verstappen est entré en Formule 1 pour la première fois en août 2014 lorsqu’il a rejoint l’équipe junior de Red Bull, refusant ainsi une offre de Mercedes.

Il est devenu le plus jeune pilote à participer à un week-end de F1 après avoir participé à des essais libres avant le Grand Prix du Japon 2014.

En 2015, il a assumé son premier rôle de pilote de F1 à temps plein avec la Scuderia Toro Rosso, maintenant AlphaTauri, qui fait partie du groupe Red Bull.

Au cours de cette campagne, il s’est imposé comme l’un des jeunes les plus talentueux de la F1 avant de décrocher un siège chez Red Bull en 2016.

Lors de sa première course avec Red Bull, le Grand Prix d’Espagne 2016, Verstappen est devenu le plus jeune pilote à remporter un Grand Prix de Formule 1 à l’âge de 18 ans et 228 jours.

Entre 2016 et 2020, Verstappen s’est amélioré presque chaque année après avoir terminé 5e, 6e, 4e, 3e et 3e.

En 2021, il espère décrocher son premier championnat des pilotes

Verstappen a raté la victoire Max Verstappen : Record de F1 Nombre de Grands Prix engagés : 132Points obtenus : 1386,5Podiums : 523e Places : 152e Places : 20Gagnes en course : 17Meilleur classement des pilotes : 3eChampionnats du monde : 0

Max Verstappen a 17 victoires en F1 à ce jour Max Verstappen: rivalité avec Lewis Hamilton

La campagne 2021 a vu l’émergence de la plus grande rivalité de la Formule 1 depuis plusieurs années.

Hamilton a remporté sept des huit derniers championnats des pilotes mais pourrait voir son titre menacé grâce à Verstappen.

Après sa victoire dans le Grand Prix des Pays-Bas dimanche 5 septembre, Verstappen a repris son avance en tête du classement avec 224,5 points à son actif, dépassant Hamilton qui en a 221,5.

Avec la saison 2021 qui passe à la ligne droite, cela signifie que le Néerlandais de 23 ans a une excellente occasion de marquer l’histoire.