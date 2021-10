« Qui est meilleur que Salah en ce moment ? »

17/10/2021

Le à 00:41 CEST

Liverpool a battu Watford (0-5) ce week-end en Premier League, dans un match qui a confirmé un nouvel affichage de Mohammed Salah, ajoutant un but et une passe décisive de plus à son casier.

Après le match, en conférence de presse, son entraîneur, Jürgen Klopp, a évoqué l’état actuel de l’Egyptien et assuré qu’il est actuellement le « meilleur joueur du monde ».

« Son jeu était incroyable. La passe décisive pour le premier but était excellente et le deuxième but était spécial. Il est très au top. Nous l’avons tous vu… Qui est meilleur que lui en ce moment ? C’est sans aucun doute l’un des meilleurs au monde. Et ce n’est pas parce que je le dis. Tu me demandes, et pour moi, il est le meilleur. Je le vois tous les jours et cela me facilite les choses. Lewandowski est là-bas, Ronaldo il continue de composer comme un fou, Messi continuer à jouer au meilleur niveau … il est aussi Mbappé et d’autres à venir. Mais en ce moment, il est, à coup sûr, en haut de cette liste.« , a déclaré Klopp à propos de son footballeur.