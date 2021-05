Qui est Melinda Gates, l’ex-épouse de Bill Gates?

LUDOVIC MARIN / . via . Bill et Melinda Gates lors de l’événement Goalkeepers 2018 au Lincoln Center.

Melinda Gates est la future ex-épouse de Bill Gates, le légendaire magnat de la technologie. Ensemble, le couple a eu trois enfants, Jennifer, Rory et Phoebe. Le 3 mai, ils ont publié une déclaration commune annonçant leur divorce.

“Après beaucoup de réflexion et de travail acharné sur notre relation, nous avons pris la décision de mettre fin à notre mariage”, indique le communiqué. «Au cours des 27 dernières années, nous avons élevé trois enfants extraordinaires et bâti une fondation qui œuvre dans le monde entier pour permettre à tous de mener une vie saine et productive. Nous continuons à partager notre croyance en cette mission et continuerons notre travail ensemble à la fondation, mais nous ne croyons plus que nous pouvons grandir ensemble en tant que couple dans la prochaine phase de notre vie. Nous demandons de l’espace et de l’intimité pour notre famille alors que nous commençons à naviguer dans cette nouvelle vie. “

Cette année, Forbes a classé le co-fondateur de Microsoft comme le quatrième homme le plus riche du monde avec une valeur nette de 124 milliards de dollars. Avec leur divorce, des questions se posent sur la part de la fortune qui reviendra à Melinda.

Voici ce que vous devez savoir:

1. Bill et Melinda Gates ont un accord de séparation

Bill Gates est devenu le plus jeune milliardaire de l’histoire en 1987, la même année où il a rencontré sa future épouse, Melinda, selon NPR. Le couple s’est marié en 1994.

Malgré leur richesse et un article du New York Times de 1997 indiquant le contraire, le couple n’est pas parvenu à un accord prénuptial selon People. Le point de vente affirme que la requête en divorce de Melinda demande plutôt aux tribunaux d’honorer un accord de séparation. Elle ne demande pas de pension alimentaire pour époux.

Les gens ont ajouté: “Melinda a également déposé une ordonnance temporaire automatique établissant des restrictions financières lundi, limitant sa capacité et celle de Bill de disposer de la propriété ou d’apporter des modifications aux polices d’assurance, sauf accord écrit ou ordonné par le tribunal”. Sauf si elles sont écrites, vos futures dettes seront vos responsabilités individuelles.

2. La valeur nette de Melinda est de 70 milliards de dollars.

Alors que Forbes a rapporté que Bill était la quatrième personne la plus riche du monde, Melinda a sa propre fortune selon Spear’s Magazine.

La publication a rapporté qu’il avait une valeur nette de 70 milliards de dollars.

Le site attribue une partie de sa richesse à son passage chez Microsoft. Il a commencé comme chef de produit en 1987, la même année où il a obtenu son MBA à la Fuqua School of Business de l’Université Duke. Elle était PDG des produits d’information en 1996.

3. Bill et Melinda Gates prévoient de donner à chaque enfant 10 millions de dollars.

Les Gates ne prévoient pas de laisser leur immense fortune à leurs enfants. Bien qu’il n’ait pas explicitement confirmé l’héritage de 10 millions de dollars pour chaque enfant, Bill a confirmé au Daily Mail: «Ce sera une infime partie de ma richesse. Cela signifiera qu’ils devront trouver leur propre chemin.

Il a déclaré à la publication en 2011: «Ils recevront une éducation incroyable et tout cela sera payé. Et nous nous occuperons certainement de tout ce qui concerne les problèmes de santé. Mais en termes de revenus, ils devront choisir un travail qui leur plaît et aller travailler. Ce sont maintenant des enfants normaux. Ils font les tâches ménagères, ils reçoivent de l’argent de poche ».

4. La maison des Gates vaut 127 millions de dollars

Les Gates résident dans une communauté d’élite de Washington qui a également été la maison de Jeff Bezos.

Bill a acheté le terrain qui allait devenir «Xanadu 2.0», du nom de la maison fictive de Citizen Kane, en 1988. Selon Insider, il en a coûté 63 millions de dollars sur sept ans pour construire la maison évaluée aujourd’hui à environ 127 millions de dollars.

La maison de 66 000 pieds carrés regorge de fonctionnalités, rapporte le point de vente. Parmi eux, une salle de trampoline, une salle de réception, six cuisines, 24 salles de bains, une piscine, un cinéma maison et une bibliothèque avec un manuscrit de Léonard de Vinci.

5. L’ancien couple dirige la Fondation Bill et Melinda Gates

Dans leur déclaration, l’ancien couple a annoncé qu’ils poursuivraient leur travail ensemble à la Fondation Bill et Melinda Gates. La fondation a été créée en 2000, selon NPR. C’était la fusion de la William H. Gates Foundation et de la Gates Learning Foundation.

Lorsque Bill a annoncé son intention de consacrer son temps à la fondation en 2006, le point de vente a rapporté que Warren Buffet avait fait un don de 31 milliards de dollars.

CNBC a rapporté que l’ancien couple prévoyait de faire don de la majeure partie de sa fortune à des œuvres caritatives, notamment par le biais de leur fondation.

